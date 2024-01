Roma, Mourinho mastica amaro: "Eliminati da un rigore da Var. Con Orsato vince chi segna per primo"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso: "Venti anni fa i giocatori non si sarebbero buttati come oggi. Dybala? Solito problema muscolare"

La Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia dopo aver perso il Derby contro la Lazio: " Perdere fa sempre male, un derby ancora di più. Siamo sempre in difficoltà e lottiamo contro i nostri problemi - ha commentato Mourinho -, ma nelle ultime settimane avevamo fatto bene. Stasera abbiamo perso per un 'rigore da var' non assegnato dall'arbitro a tre metri, ma dal video. Venti anni fa i giocatori non si sarebbero buttati come fanno oggi. Oggi la Roma mi sembrava la squadra con più personalità e messa meglio in campo, ma quando perdiamo Dybala cambia tutta la nostra partita. Senza di lui c'è meno qualità nel possesso palla e qualità, ma abbiamo un preso un gol ridicolo per l'azione da cui è arrivato. Non possiamo prendere quell'azione da una rimessa laterale nostra. In queste partite chi segna per primo è avvantaggiato e chi gioca in casa fa sparire i palloni, poi con Orsato va sempre così: la squadra che segna per primo poi vince perché lui poi non fa più giocare".

Mourinho ha perso l'argentino all'intervallo: "Dybala ha avuto il solito problema muscolare alla gamba. Ha giocato due giorni fa e lui non ha avuto il tempo per recuperare. In questa partita però mi serviva e anche lui voleva essere in campo, ma a differenza di Mancini che gioca sul dolore per Paulo la difficoltà muscolare è diversa. A livello individuale sono un po' deluso da qualcuno perché si poteva fare di più. Lavoriamo molto sugli esterni per arrivare al cross, arriviamo sul fondo e poi non crossiamo dopo tutte le difficoltà per arrivarci. Dal punto di vista del collettivo però i ragazzi danno tutto quello che hanno. Uscire dalla Coppa Italia è un peccato, spiace per i tifosi ma guardiamo avanti e pensiamo alla sfida in casa del Milan per poi riposarci finalmente e recuperare".

L'episodio del rigore assegnato col Var è destinato a far discutere: "Il fallo in area dovrebbe essere la pena massima, qualcosa di una violenza importante. Orsato di solito fa giocare questo tipo di azioni a centrocampo e sul campo non ha dato rigore. Poi c'è uno seduto davanti al monitor che lo chiama e nel video c'è un minimo contatto, quindi è finita lì dopo lo show fatto dal calciatore che si adattano a queste situazioni".

Calcio dal dischetto dovuto alla fallo di Huijsen su Castellanos: "Dean è un bambino, fortissimo e che merita questi palcoscenici ma è comunque un giocatore con una manciata di minuti in Serie A in carriera".