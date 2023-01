Roma, Mourinho: "Dybala ha un profumo diverso. Dispiaciuto per i fischi a Zaniolo"

QUI ROMA

Lo Special One: "Questa squadra dà sempre il massimo e io amo i miei giocatori"

© ipp Dopo la vittoria contro il Genoa, José Mourinho è soddisfatto del passaggio ai quarti di Coppa Italia. "La Roma dà sempre il massimo ed è per questo che amo i miei ragazzi. Ho imparato da bambino che quando dai il massimo, non puoi dare di più - ha spiegato il tecnico giallorosso ai microfoni di Sportmediaset -. Poi si può giocare bene e meno mene". "L'unica cosa che mi è dispiaciuta nel match è sentire qualche fischio a Zaniolo - ha aggiunto -. Chiedo ai tifosi di non fischiare i miei giocatori". "Dybala? Ha un profumo diverso...", ha continuato parlando dell'impatto della Joya sulla gara. Mou in conferenza stampa ha confermato le voci che lo volevano come candidato per la panchina del Portogallo, ora affidata a Roberto Martinez: "Voglio ringraziare il presidente della federazione portoghese, quello che mi ha detto mi ha fatto piacere e mi ha reso orgoglioso. Mi ha detto che ero non la sua prima scelta per la panchina, ma la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa e per me è stato un onore. Ma non sono andato. Sono qui, e questo mi interessa".

"Abbiamo qualche problema con Pellegrini, vediamo domani di cosa si tratta - ha proseguito lo Special One a Mediaset -. Volevo risparmiare entrambi, ma non è andata così. Volevo fare di tutto per non andare ai supplementari e così ho deciso di mettere Dybala". "Sono giocatori come lui che fanno diventare gli allenatori bravi - ha aggiunto -. Ovviamente il lavoro di squadra e i tre dietro ci hanno dato sicurezza, ma Paulo è un'altra cosa. Ha un profumo diverso".

Infine due secchi no comment: uno sugli scontri tra ultrà sull'A1 e uno sulle dichiarazioni di Tiago Pinto relative alla compettività della squadra per la Champions. "Io sono un allenatore. E secondo qualcuno lo faccio male. Io faccio solo questo - ha detto Mourinho -. Il direttore è il direttore. Un allenatore non commenta le parole di un ds pubblicamente".