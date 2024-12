Ranieri fa spazio a Soulé: la Roma di Coppa è già oltre Dybala

Fatto sta che questa sera (ore 21, diretta esclusiva su Italia 1), la Roma sarà sperimentale. In parte per infortuni e squalificha (Mancini out tre turni e Hummels ai box), in parte per scelta, si fa per dire, tecnica. Quindi Svilar in porta, Celik, Ndicka ed Hermoso nel terzetto difensivo, mediana con Saelemaekers o Abdulhamid a destra, Zalewski a sinistra e Pisilli con Paredes al centro. Sulla trequarti Pellegrini e, come detto, Soulé, davanti Dovbyk, alla ricerca della forma migliore dopo lo stop fisico.