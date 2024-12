Roma, il vicepresidente del Galatasaray conferma: "Contatti in corso con Dybala"

Alla luce di quanto si sta prospettando, l'incontro tra Novel e il Galatasaray apre scenari in rapida evoluzione: "A fronte di un indennizzo minimo, Paulo potrebbe davvero prendere in considerazione l'offerta" continua il quotidiano romano. "Anche perché in Turchia giocano molti ex calciatori della Serie A e il campionato non è, per i giocatori, come quello arabo". A questo si agginga che il Galatasaray potrebbe garantirgli un ottimo ingaggio. Adesso, secondo quanto scritto invece dal giornale turco "Sports Digitale" l'intermediario George Gardi (già regista degli affari Osimhen, Zaniolo e Icardi) incontrerà la Roma per cercare di chiudere in fretta l'affare.