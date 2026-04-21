Pagelle Inter-Como: Calhanoglu e la sua doppietta valgono 8, Sucic e Josep Martinez da 7

Coppa Italia 2025/26: le foto di Inter-Como
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Per Bonny un'altra serata-no, nel Como Da Cunha con Baturina e Nico Paz molto oltre la sufficienza ma non è bastatodi Enzo Palladini
INTER
J.Martinez 7 - È nettamente il più impegnato dei due portieri. Già nel primo tempo deve esibirsi in una grande parata su Baturina e in un paio di interventi non semplici. Nel secondo tempo tiene in gioco l'Inter con una paratona su Diao.
Akanji 6 - Si trova spesso in una terra di mezzo dove non sa se chiudere su Valle o aspettare Baturina. Partita insipida per lui.
Acerbi 5 - Marcare Douvikas non è esattamente il compito più semplice per un difensore della sua età. Ci deve mettere mestiere e parecchia sofferenza, a volte sembra che non basti nemmeno.
Dal 29' st Bisseck 6 - Picchia un po' di qua e un po'' di là, ma si rende utile.
Carlos Augusto 6 - Soffre, parecchio e fin dall'inizio, perché dalla sua parte arrivano spesso in gruppo, soprattutto Van Der Brempt e Nico Paz. Però alla fine porta a casa la pagnotta.
Luis Henrique 6 - Spaesato in un ruolo che ha svolto per buona parte della stagione , si fa sorprendere un paio di volte da Alex Valle, poi gli prende le misure ma sbaglia spesso le scelte nell'ultimo terzo di campo. Dopo un'ora si sposta a sinistra e va decisamente meglio, anzi diventa determinante.
Dal 39' st Dumfries sv.
Barella 6,5 - Dal punto di vista atletico è perfettamente presente a sè stesso, la quantità di metri percorsi è notevole. Gli manca la lucidità delle partite precedenti.
Calhanoglu 8 - Gioca un gran numero di palloni, li smista anche con sapienza, ma ovviamente non può garantire per quello che succede nei passaggi successivi. A un certo punto deve mettersi in proprio per segnare il gol del 2-1. E poi, per non farsi mancare nulla, va a fare l centravanti per il gol del 2-2.
Zielinski 5,5 - In quello che dovrebbe essere il suo ruolo preferito, cerca di dare saggio della sua tecnica ma non trova quasi mai lo spazio giusto. Si fa sorprendere sul 2-0 del Como.
Dal 15' st Diouf 6,5 - Schierato sulla fascia destra che non sempre gli va a genio, entra con determinazione e le sue iniziative ridanno un senso alla partita.
Dimarco 5 - Da qualche tempo non è più il marziano di qualche tempo fa, il suo contributo offensivo non è straordinario, si fa saltare da Van der Brempt in occasione dell'azione che porta all'1-0 per il Como.
Dal 15' st Sucic 7 - Se le prime giocate sono discutibili per precisione e concentrazione, prima che finiscano i tempi regolamentari tira fuori un doppio capolavoro: cross per il 2-2 di Calhanoglu e destro micidiale per il 3-2.
Thuram 6 - Poco aiutato nelle sue azioni e nei suoi tentativi di sfondamento, è però il primo a creare un vero pericolo al Como verso la fine del primo tempo, con un colpo di testa respinto sulla linea da Perrone.
Bonny 4,5 - Non è proprio il suo periodo. Preferito a Pio Esposito, forse non perfettamente compatibile con Thuram, fatica tantissimo a trovare la giusta collocazione e i giusti movimenti.
Dal 29' st P. Esposito 6 - Troppo poco per poter incidere, ma abbastanza per dare un contributo atletico.
Allenatore Chivu 6,5 - Sta prendendo gusto alle rimonte e per un allenatore quasi esordiente non è male come qualità.
COMO
Butez 6 - Come spesso gli accade, il suo vero ruolo è quello di primo regista delle ripartenze grazie a quei piedi da centrocampista.
Jacobo Ramon 6 - Ben bloccato sulla linea difensiva (nessuna licenza di attaccare come in altre partite) presidia la sua zona con attenzione.
Diego Carlos 6 - Sempre bravo a far salire la linea e a chiudere gli spazi. Fa anche un po' il libero vecchia maniera.
Dal 47' st Morata sv.
Kempf 6,5 - Attento nella marcatura (spesso è Thuram il suo avversario) ma anche nelle uscite offensive, tipo la traversa centrata dopo nove minuti.
Van der Brempt 6,5 - Potenza pura sulla fascia destra, dove spesso tiene in ansia Dimarco e lo salta netto quando va a crossare per l'1-0 di Baturina.
Dal 35' st Smolcic sv.
Perrone 6 - Gestione pulita di ogni pallone giocato, come avviene in ogni partita, segna anche un mezzo gol quando respinge sulla linea della sua porta un colpo di testa di Thuram.
Da Cunha 7 - Delimita sempre il baricentro della squadra, dettando i tempi e i modi. Prima della fine del primo tempo va anche al tiro che comunque è sempre la specialità della casa. Poi segna il gol del 2-0 con un piatto sinistro da grande attaccante.
Dal 25' st Caqueret 5,5 - Non riesce a stare all'altezza di Da Cunha.
Alex Valle 6 - Una fiammata iniziale, con Luis Henrique sorpreso alle spalle. Poi si normalizza e tiene con prudenza la posizione ma senza errori.
Nico Paz 6,5 - San Siro è un palcoscenico perfetto per lui, che sembra risentire positivamente di questa opportunità. Le sue giocate hanno la solita lucidità e la solita eleganza. Il gol dell'1-0 nasce da una sua giocata.
Baturina 7 - Si capisce subito che può essere un fattore importante all'interno della partita. Il suo primo inserimento porta a una grabnde parata di Josep Martinez, poi è perfetto nella conclusione che significa 1-0 per il Como.
Dal 35' st Jesus Rodriguez sv.
Douvikas 6,5 - Si muove tanto e bene, con la rapidità che gli appartiene e con la perizia che gli ha insegnato Fabregas. Un pericolo costante.
Dal 25' st Diao 5 - Il primo pallone toccato è un'occasione clamorosa, alla quale Martinez dice no. Un errore che costerà carissimo.
Allenatore Fabregas 6 - Niente da fare anche stavolta, l'aveva pensata bene ma non è andata come sperava.
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