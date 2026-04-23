Motta, prodezze da predestinato e lacrime di gioia: "Scusate, ma non sono abituato..."

Glaciale in campo, emozionato e commosso dopo la vittoria, in lacrime al microfono della nostra Monica Vanali: "Segreti? Ho qualcosa scritto sui guantoni, ma non riguarda i rigori e non posso dire che ci sia scritto..." ha esordito l'estremo difensore biancoceleste. "I compagni mi aiutano tanto, i più vecchi soprattutto mi danno tanti consigli. Ora la finale, speriamo finisca prima dei rigori, però, vinciamo ma senza andare troppo in là". Poi al momento dei saluti, le lacrime: "Scusate, ma non sono abituato". Beh, avanti così ai microfoni e alle telecamere dovrà per forza di cose abituarsi.