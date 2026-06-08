Mondiali 2026: la Svizzera in ritiro "selvaggio" tra i serpenti

La Svizzera non è l'unica nazionale a stare in guardia contro la presenza di serpenti nel proprio ritiro per i Mondiali. Anche alla Norvegia è stato chiesto di prestare attenzione ai rettili pericolosi nel loro campo presso il Grandover Resort & Spa a Greensboro, nella Carolina del Nord. A Erling Haaland e ai suoi collaboratori è stato raccomandato di non "provocare" nessuno dei serpenti, che sono "molto comuni" a Greensboro. Il sito web della città afferma: "I serpenti testa di rame si trovano in tutti gli Stati Uniti orientali e sudorientali e sono molto comuni a Greensboro. “Non provocateli, non cercate di prenderli in mano o di disturbarli in alcun altro modo: è estremamente pericoloso fare qualsiasi cosa che non sia lasciarli in pace”. Il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt avrebbe dichiarato di "non essere contento di sentire questa notizia" quando gli è stato comunicato l'episodio dei serpenti.