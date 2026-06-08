Mondiali 2026: la Svizzera in ritiro "selvaggio" tra i serpenti

08 Giu 2026 - 13:49
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© instagram @swiisman

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Un ritiro inusuale per la Svizzera mentre si prepara per la prossima edizione dei Mondiali, con l'area circostante il traing center presso la San Diego Jewish Academy, della nazionale elvetica infestato da serpenti. La nazionale è partita per San Diego per prepararsi alla partita d'esordio ai Mondiali contro il Qatar, in programma il 13 giugno. La squadra sta già affrontando le temperature umide degli Stati Uniti, mentre si adatta al nuovo ambiente, ma deve anche affrontare un altro problema allarmante: sulla mappa del loro campo di allenamento è stata segnalata una "zona infestata dai serpenti".

L'account ufficiale della squadra svizzera ha pubblicato una foto della propria struttura con le etichette che indicano le diverse sezioni, mostrando l'area riservata ai portieri sul retro del campo, mentre la palestra era coperta da un tendone. Ma l'account svizzero ha lasciato alcuni tifosi sbalorditi dopo aver definito un'enorme area intorno al campo di allenamento come una "zona serpenti". La zona problematica era stata contrassegnata con strisce rosso scuro e la scritta: "Attenzione ai serpenti". Secondo il Museo di Storia Naturale di San Diego, nella regione sono presenti quattro specie di serpenti a sonagli velenosi.

La Svizzera non è l'unica nazionale a stare in guardia contro la presenza di serpenti nel proprio ritiro per i Mondiali. Anche alla Norvegia è stato chiesto di prestare attenzione ai rettili pericolosi nel loro campo presso il Grandover Resort & Spa a Greensboro, nella Carolina del Nord. A Erling Haaland e ai suoi collaboratori è stato raccomandato di non "provocare" nessuno dei serpenti, che sono "molto comuni" a Greensboro. Il sito web della città afferma: "I serpenti testa di rame si trovano in tutti gli Stati Uniti orientali e sudorientali e sono molto comuni a Greensboro. “Non provocateli, non cercate di prenderli in mano o di disturbarli in alcun altro modo: è estremamente pericoloso fare qualsiasi cosa che non sia lasciarli in pace”. Il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt avrebbe dichiarato di "non essere contento di sentire questa notizia" quando gli è stato comunicato l'episodio dei serpenti.

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