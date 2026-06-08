Ascoli, 15mila in piazza nella notte per festeggiare la promozione in B

Notte di festa ad Ascoli Piceno per la conquista della serie B della squadra bianconera, dopo la vittoria degli uomini di mister Francesco Tomei per 3-0 sul Brescia nella finale di ritorno dei Play Off di Serie C. Già nella stagione regolare la squadra ascolana ha sfiorato la promozione diretta, cedendo solo all'ultima giornata all'Arezzo. "Siamo stati bravi a gestire quella grande delusione e a ricaricare le batterie per disputare i Play Off nelle migliori condizioni possibili e ci siamo riusciti, anche perché ho allenato in questa stagione un gruppo eccezionale", ha commentato Tomei che sul suo futuro sulla panchina dell'Ascoli non si è voluto sbilanciare, dando appuntamento al presidente Bernardino Passeri ai prossimi giorni. "Ci sarà tempo per parlarne".
"Siamo uomini e non avremo nessun problema - ha detto Passeri, entusiasta per la promozione bianconera nel suo primo anno da presidente -. È un successo straordinario e poteva arrivare anche durante il campionato", ha aggiunto Passeri, fiducioso di poter ripartire nella prossima stagione con lo stesso assetto tecnico e societario.
Intanto, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha annunciato che a Tomei verrà concessa la cittadinanza onoraria. Lo ha fatto dalla terrazza del Caffè Meletti dove la squadra e la dirigenza hanno raccolto il tributo di oltre 15mila tifosi che si sono riversati in piazza del Popolo e in tutto il centro storico di Ascoli per festeggiare la promozione in Serie B. "La vittoria più bella, la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile: una cavalcata che resterà nella storia bianconera, un trionfo che sarà impossibile da dimenticare" ha detto Fioravanti: "un capolavoro orchestrato dalla società, a partire dal presidente Bernardino Passeri, e che ha visto protagonisti mister, giocatori, staff e una tifoseria di categoria superiore". Tutto si è svolto regolarmente e senza eccessi fino a notte fonda. Oltre 10mila spettatori erano presenti al Del Duca, in tantissimi hanno seguito la partita davanti a maxi schermi in città.