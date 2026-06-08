Ascoli, 15mila in piazza nella notte per festeggiare la promozione in B

Intanto, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha annunciato che a Tomei verrà concessa la cittadinanza onoraria. Lo ha fatto dalla terrazza del Caffè Meletti dove la squadra e la dirigenza hanno raccolto il tributo di oltre 15mila tifosi che si sono riversati in piazza del Popolo e in tutto il centro storico di Ascoli per festeggiare la promozione in Serie B. "La vittoria più bella, la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile: una cavalcata che resterà nella storia bianconera, un trionfo che sarà impossibile da dimenticare" ha detto Fioravanti: "un capolavoro orchestrato dalla società, a partire dal presidente Bernardino Passeri, e che ha visto protagonisti mister, giocatori, staff e una tifoseria di categoria superiore". Tutto si è svolto regolarmente e senza eccessi fino a notte fonda. Oltre 10mila spettatori erano presenti al Del Duca, in tantissimi hanno seguito la partita davanti a maxi schermi in città.