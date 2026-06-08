Spagna, Yamal deluso: "Ero convinto di poter vincere lo scorso Pallone d'Oro, ma sono contento per Dembélé"

Poi il fenomeno del Barcellona e della Spagna ha dichiarato: "L'Europeo del 2024 mi ha insegnato a stare calmo: ero un ragazzino e avevo le farfalle nello stomaco. I Mondiali sono simili ma sono più maturo adesso e so che il torneo è lungo, le partite pure. Dunque devo stare calmo: occorre finire meglio di come si inizia. Se con la Spagna vinciamo i Mondiali mi faccio crescere barba e baffi per tre settimane".