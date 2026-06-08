Spagna, Yamal deluso: "Ero convinto di poter vincere lo scorso Pallone d'Oro, ma sono contento per Dembélé"

I Mondiali 2026 sono ormai ai blocchi di partenza. Mancano pochi giorni e non mancheranno i protagonisti. Tra questi ci sono Lamine Yamal, reduce da un infortunio ma fiducioso di rientrare già per l'esordio con Capo Verde.
Lo spagnolo, direttamente sul suo canale Youtube, ha deciso di tornare sulla scorsa edizione del Pallone d'Oro, nella quale si classificò secondo, alle spalle di Ousmane Dembélé e davanti al compagno di squadra Raphinha e delle proprie sensazioni provate durante la serata.
"Credevo che il Pallone d'Oro l'avrei vinto io... comunque sono contento che l'abbiano dato a Ousmane Dembélé. Pensavo che l'avrei vinto per via di molte cose che sono accadute. Ripensandoci, credo che sia stato un bene per me che l'abbia vinto Dembélé. Oltre ad aiutarmi a crescere personalmente, non credo che fosse il momento giusto per vincerlo, perché ero ancora un ragazzino e probabilmente non avrei apprezzato appieno cosa significhi vincere un Pallone d'Oro. Vediamo se quest'anno sarà il mio".
Poi il fenomeno del Barcellona e della Spagna ha dichiarato: "L'Europeo del 2024 mi ha insegnato a stare calmo: ero un ragazzino e avevo le farfalle nello stomaco. I Mondiali sono simili ma sono più maturo adesso e so che il torneo è lungo, le partite pure. Dunque devo stare calmo: occorre finire meglio di come si inizia. Se con la Spagna vinciamo i Mondiali mi faccio crescere barba e baffi per tre settimane".
Infine Yamal ha elogiato Neymar Jr., affermando: "Mi diverto sempre a guardare Ney perché è il mio idolo". La Spagna di Lamine Yamal è nel gruppo-H, assieme a Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde. L'esordio con Capo Verde sarà lunedì 15 giugno alle 18, ore italiane.