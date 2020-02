Milan, Pioli: "Il futuro non è una mia priorità"

COPPA ITALIA SEMIFINALE

La sconfitta nel derby è ancora una ferita aperta e da allora sono aumentate le voci di un addio di Stefano Pioli al Milan a fine stagione. "Non mi interessa. Abbiamo tante di quelle partite da giocare e ancora tanti obiettivi da raggiungere che il futuro non è una mia priorità - ha spiegato il tecnico rossonero - La sconfitta è stata pesante, giocare una partita subito molto importante contro un'avversaria come la Juve ci può sicuramente aiutare". Milan, Pioli: "Grande rimpianto per il derby"

Pioli prova a lasciarsi alle spalle l'Inter ("ci ha fatto male perdere un derby così") e ora cerca il riscatto nell'andata delle semifinali di Coppa. "La Coppa Italia diventa importante per tutti i club prestigiosi - ha spiegato ai microfoni di Rai Sport -. Noi siamo stati bravi ad arrivare fino alle semifinali, ma non è sufficiente. Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo".

Pioli chiede ai suoi ragazzi una pronta reazione. "Sarebbe troppo facile ripartire dal primo tempo del derby. Siamo usciti con le ossa rotte, ma è una lezione che dobbiamo imparare - le sue parole a Milan Tv - La partita di domani è un obiettivo importante in questo momento, dobbiamo svoltare subito e possiamo fare bene per provare a raggiungere la finale di Coppa Italia, che sarebbe un risultato importante. Siamo preparati per affrontare al meglio questa partita, è la nostra occasione".

