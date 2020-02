Panchina Milan, il club è diviso: scontro per Allegri o Rangnick

SCONTRO ROSSONERO

Il Milan ha diverse anime, lo si è visto sul mercato e la conferma arriverà al momento di prendere una decisione sul futuro tecnico della squadra. Pioli si giocherà le poche possibilità di conferma conquistando la Coppa Italia o strappando un pass per la Champions, ma in società è già in atto uno scontro sul prossimo allenatore rossonero. La parte sportiva, Maldini e Boban, vorrebbero il ritorno di Allegri. L'ad Gazidis punta a Rangnick.

La strada per la conferma di Pioli è impervia e passa da due obiettivi difficile da raggiungere, Coppa Italia o qualificazione alla Champions League. Ecco perché in estate si prospetta l'ennesimo cambio tecnico alla guida del Milan e in società le visioni a riguardo sono completamente diverse. Uno scontro di idee tra la parte sportiva del club, rappresentata da Maldini e Boban, e la parte amministrativa, con l'ad Gazidis.

Una dirigenza divisa in due o più parti, anche sul nome a cui affidare la squadra in futuro. Da una parte Maldini e Boban vorrebbero che a gestire il gruppo fosse un tecnico italiano e per questo puntano al ritorno di Massimiliano Allegri, tecnico plurivincente in Italia che preferirebbe tornare in Serie A piuttosto che accettare una sfida all'estero. Dall'altra, appunto Gazidis, l'uomo scelto da Elliott con una spiccata vocazione internazionale, che da mesi corteggia Ralf Rangnick, tecnico vincente ma solo tra Austria e Germania. Il recente passato non induce ottimismo per la causa dell'area sportiva, con Maldini e Boban spesso stoppati nelle trattative di mercato portate avanti proprio dal no dell'ex Arsenal.

Il terzo incomodo nella corsa potrebbe essere Marcelino. Il tecnico ex Villarreal e Valencia è apprezzato da Maldini e Boban per la capacità dimostrata di valorizzare i giovani, è libero e sarebbe già stato cercato per il dopo-Giampaolo; Mundo Deportivo si è spinto oltre parlando di un accordo già raggiunto dopo un incontro con Maldini, ma a tal proposito ha parlato l'avvocato dello stesso tecnico, Eugenio Botas: "Marcelino non ha mai incontrato Paolo Maldini e non ha ricevuto, a oggi, nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione. Le informazioni non sono corrette e non sono veritiere - ha affermato a calciomercato.it -, ma è chiaro che Marcelino voglia allenare una grande squadra europea la prossima stagione. Il Milan è una delle più importanti della storia".

Infine, c'è stato un contatto con Giovanni Sartori per farlo diventare il prossimo uomo-mercato nella società rossonera. Un approccio difficile, ma tentato.