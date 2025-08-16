Allegri: "Coppa Italia obiettivo stagionale, i nuovi si sono integrati bene"

A San Siro ci sarà il Bari, che l'anno scorso ha chiuso la propria stagione di Serie B al 9° posto ma che si presenta ai blocchi di partenza con Fabio Caserta in panchina al posto di Moreno Longo: "Dovremmo avere grande rispetto, squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali". Con i rossoneri fuori dalle coppe europee, la Coppa Italia è un vero e proprio obiettivo stagionale: "È una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare. Il campionato si giocherà su 38 partite e bisognerà mantenere un grande equilibrio".