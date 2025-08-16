Logo SportMediaset
Allegri: "Coppa Italia obiettivo stagionale, i nuovi si sono integrati bene"

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Bari 

16 Ago 2025 - 13:56

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Bari, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in esclusiva a Mediaset. Per i rossoneri si tratta della prima sfida ufficiale della stagione, dopo le amichevoli giocate questa estate: "C’è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio. Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica", ha detto il tecnico che domani non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata nella finale di Coppa Italia del 2024. 

A San Siro ci sarà il Bari, che l'anno scorso ha chiuso la propria stagione di Serie B al 9° posto ma che si presenta ai blocchi di partenza con Fabio Caserta in panchina al posto di Moreno Longo: "Dovremmo avere grande rispetto, squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali". Con i rossoneri fuori dalle coppe europee, la Coppa Italia è un vero e proprio obiettivo stagionale: "È una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare. Il campionato si giocherà su 38 partite e bisognerà mantenere un grande equilibrio".

E, tra campo e mercato, Allegri valuta così l'operato dei primi mesi del suo ritorno in rossonero: "Credo che il Milan, la società, abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito".

