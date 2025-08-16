Allegri: "Coppa Italia obiettivo stagionale, i nuovi si sono integrati bene"

Milan, ecco Athekame: primi scatti in rossonero per il nuovo terzino svizzero
Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Bari
Alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Bari, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in esclusiva a Mediaset. Per i rossoneri si tratta della prima sfida ufficiale della stagione, dopo le amichevoli giocate questa estate: "C’è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio. Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica", ha detto il tecnico che domani non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata nella finale di Coppa Italia del 2024.
A San Siro ci sarà il Bari, che l'anno scorso ha chiuso la propria stagione di Serie B al 9° posto ma che si presenta ai blocchi di partenza con Fabio Caserta in panchina al posto di Moreno Longo: "Dovremmo avere grande rispetto, squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali". Con i rossoneri fuori dalle coppe europee, la Coppa Italia è un vero e proprio obiettivo stagionale: "È una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare. Il campionato si giocherà su 38 partite e bisognerà mantenere un grande equilibrio".
E, tra campo e mercato, Allegri valuta così l'operato dei primi mesi del suo ritorno in rossonero: "Credo che il Milan, la società, abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito".
