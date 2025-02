Le pagelle di Piantanida: "l'altro" Abraham, Dybala esce senza talento

ABRAHAM 8,5

Ultima doppietta in carriera 992 giorni fa, Gimenez giocava ancora nel Cruz Azul, in Messico, per rendere l’idea. Primo gol in versione AIRbraham, secondo gol in una versione così pulita a cui non si è abituatissimi. Conceiçao dice che oltre ai suoi numeri vede molto altro e ha ragione. Ha ragione mister, ma anche non avesse segnato, avrebbe ragione lo stesso, per star sereni.