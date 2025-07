Serie B, oggi a Mantova presentazione calendario 25/26

Stasera alle ore 20 prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Serie BKT con la presentazione, da parte della Lega Serie B, del calendario 2025/26. Un calendario che si presenta asimmetrico, così come accade da due stagioni. Ospiti del Mantova 1911 e del Comune di Mantova, l'evento si svolgerà, nell'anno del Cinquecentenario, a Palazzo Te una delle meraviglie del nostro Paese e luogo simbolo della città virgiliana. La serata, condotta da Giusy Meloni e Riccardo Mancini, sarà arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento con l'imitatore e comico Andrea Perroni e la band degli Andrea Marano Trio, ma anche da ospiti del mondo calcistico come il bomber della Serie B Stefan Schwoch e della cucina come Marino Tanfoglio.