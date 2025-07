Pescara, stasera triangolare amichevole con Teramo e Notaresco

Prosegue la marcia di avvicinamento del Pescara al calcio che conta. Il 10 agosto ci sarà infatti all'Adriatico (ore 20.30) la sfida di Coppa Italia con il Rimini. In palio il passaggio del turno per affrontare il Parma. Intanto stasera è in programma la quarta uscita stagionale dei biancazzurri che saranno di scena a Teramo nel trofeo "Vittoria assicurazioni", che vedrà affrontarsi in un triangolare il Pescara, il Teramo e il Notaresco. Il torneo si giocherà allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo a partire dalle 20. Questo il programma delle tre gare da 45': 1a gara - Notaresco-Pescara (h.20:00) 2a gara - Teramo-Pescara (h.21:00) 3a gara - Teramo-Notaresco (h.22:00). Sabato 2 agosto alle 18 altra amichevole a Silvi con il Potenza.