Genoa, i giocatori chiamano i tifosi: "Ti sei abbonato?"

Non hai rinnovato l'abbonamento? Allora ti facciamo chiamare direttamente dai giocatori. Sembra uno scherzo è invece è successo veramente al Genoa. L'operazione di marketing è andata in scena nelle ultime ore perché il Genoa è a un passo dal numero di 28mila abbonati, molto vicino al record assoluto dello scorso campionato, quando le tessere stagionali furono 28093. Dopo i rinnovi in prelazione, sono stati 27500 i tifosi che hanno deciso di far valere l'opzione, dunque non tutti hanno rinnovato, ed ecco la mossa a sorpresa trasformata in un video diventato subito virale sui canali social: Sabelli, Malinovksyi e Vitinha come veri centralinisti hanno iniziato a chiamare direttamente al telefono chi non aveva rinnovato. Telefonate al limite del surreale con tifosi increduli che subito hanno pensato a uno scherzo e altri che invece hanno spiegato le motivazioni, dal ragazzo che ha detto "io ho rinnovato ma mio padre no perché quando si gioca di sera non ci sono gli autobus", passando per chi ha promesso che si sarebbe abbonato al rientro dalle vacanze, fino alla signora che, prima dubbiosa poi convinta, ha chiesto però se tra chi stesse telefonando ci fosse anche Martin, facendo esplodere la risata degli altri compagni.