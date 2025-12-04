Lazio, una bolgia per il Diavolo: l'Olimpico torna a tifare per accogliere il Milan in un clima infernale

Dopo le polemiche nel finale della sfida di campionato, i tifosi biancocelesti stanno preparando un'accoglienza ad hoc per i rossoneri
Una bolgia per il Diavolo. Dopo il contestatissimo mano non mano di Pavlovic nei minuti finali, Lazio e Milan si ritrovano a meno di una settimana di distanza. Una possibile rivincita per i biancocelesti, usciti sconfitti da San Siro. I giorni successivi al match di campionato però hanno lasciato scorie in tutto l'ambiente laziale: la decisione presa dall'arbitro Collu sul possibile rigore a favore dei biancocelesti nel finale di partita non è proprio andata giù a società e tifosi. E allora per il secondo atto della sfida, questa volta in Coppa Italia, il pubblico dell'Olimpico starebbe preparando un clima infernale per accogliere il Diavolo.
Una chiamata alle armi per rianimare uno stadio che nelle ultime settimane è stato piuttosto freddo. A incidere sull'entusiasmo del popolo biancoceleste le continue contestazioni nei confronti del presidente Lotito. Per i quarti di Coppa Italia contro il Milan però è prevista una tregua. Nei giorni successivi alla sfida di Milano sui social si è diffusa la voce: "Alla Lazio ci pensano i laziali". E allora ci si aspetta che questa sera i 40mila dell'Olimpico si facciano sentire.
Anche perché, in una stagione con così tante difficoltà, la Coppa Italia è vista da buona parte del tifo biancoceleste come una sorta di scorciatoia verso l'Europa. Battere il Milan potrebbe dare l'abbrivio a Sarri e ai suoi per arrivare fino in fondo al torneo.