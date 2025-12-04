Lazio, una bolgia per il Diavolo: l'Olimpico torna a tifare per accogliere il Milan in un clima infernale

Una bolgia per il Diavolo. Dopo il contestatissimo mano non mano di Pavlovic nei minuti finali, Lazio e Milan si ritrovano a meno di una settimana di distanza. Una possibile rivincita per i biancocelesti, usciti sconfitti da San Siro. I giorni successivi al match di campionato però hanno lasciato scorie in tutto l'ambiente laziale: la decisione presa dall'arbitro Collu sul possibile rigore a favore dei biancocelesti nel finale di partita non è proprio andata giù a società e tifosi. E allora per il secondo atto della sfida, questa volta in Coppa Italia, il pubblico dell'Olimpico starebbe preparando un clima infernale per accogliere il Diavolo.