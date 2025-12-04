Di nuovo Allegri contro Sarri: in palio i quarti di Coppa Italia

Dopo l'ultima e accesissima sfida di campionato a San Siro, Lazio e Milan torneranno in campo questa sera all'Olimpico con l'obiettivo di raggiungere i quarti di Coppa Italia. Le polemiche per il calcio di rigore negato ai biancocelesti dovranno essere messe da parte, parola di Maurizio Sarri: "Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa".