Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
Su Italia 1

Di nuovo Allegri contro Sarri: in palio i quarti di Coppa Italia

Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 21 chiudono la tre giorni di Coppa 

di Redazione
04 Dic 2025 - 07:30

L'ultimo atto della tre giorni di Coppa Italia riserva grandi sfide. Alle 18 il Bologna campione in carica sfiderà nel derby il Parma, mentre alle 21 la Lazio ospiterà il Milan pochi giorni dopo il match di campionato. I vincitori di queste due partite si sfideranno ai quarti di finale. Entrambi gli incontri saranno visibili in esclusiva su Italia 1.

DI NUOVO SARRI CONTRO ALLEGR

Dopo l'ultima e accesissima sfida di campionato a San Siro, Lazio e Milan torneranno in campo questa sera all'Olimpico con l'obiettivo di raggiungere i quarti di Coppa Italia. Le polemiche per il calcio di rigore negato ai biancocelesti dovranno essere messe da parte, parola di Maurizio Sarri: "Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa". 

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico della Lazio starebbe valutando delle rotazioni in ogni reparto. Tra i pali dovrebbe vedersi per la prima volta in stagione Christos Mandas: quella di questa sera potrebbe essere l'ultima partita in biancoceleste per il greco, che ha chiesto di essere ceduto a gennaio per trovare più spazio. Sarri potrebbe concedere un turno di riposo anche a Guendouzi: al suo posto c'è Dele-Bashiru

Lato Milan, Allegri dovrebbe optare per un turnover ragionato concedendo minuti soprattutto agli acquisti dell'estate. De Winter dovrebbe prendere il posto di uno dei tre titolari in difesa mentre nei cinque potrebbe riposare anche Bartesaghi: al suo posto si rivede, dunque, Estupiñan. Con Pulisic recuperato ma in panchina, l'attacco dovrebbe essere affidato alla coppia Leao-Nkunku: dal francese tutto l'ambiente rossonero si aspetta delle risposte. Senza Fofana, Loftus-Cheek si candida a una maglia da titolare. 

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Estupiñan, Ricci, Loftus-Cheek, Rabiot, Saelemaekers; Nkunku, Leao 

Leggi anche

Allegri al ‘test mercato’: 39 milioni e 4 mesi dopo, all’Olimpico il Milan scopre Jashari

BOLOGNA, IMMOBILE TRA I CONVOCATI 

Toccherà ai campioni in carica aprire l'ultimo atto della tre giorni di Coppa Italia. Al Dall'Ara il Bologna ospiterà il Parma e per i rossoblù la notizia più bella è sicuramente il recupero di Ciro Immobile. L'ex Lazio si sederà inizialmente in panchina, con Italiano deciso a puntare su Dallinga: Orsolini, Fabbian e Bernaredeschi formeranno la linea dei trequartisti. 

Per quanto riguarda il Parma, questa sera ci sarà l'esordio tra i pali per Guaita, il portiere arrivato dagli svincolati per sostituire l'infortunato Suzuki. In attacco, invece, la coppia Cutrone-Pellegrino dovrebbe lasciare spazio a Djuric e Benedyczak

Le probabili formazioni 

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, De Silvestri, Lucumì, Lykogiannis; Sulemana, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Bernardeschi; Dallinga

PARMA (3-5-2): Guaita; Del Prato, Valenti, Troilo; Britschgi, Bernabé, Hernani, Ordonez, Valeri; Benedyczak, Djuric

coppa italia
lazio milan
bologna parma
ottavi di finale

Ultimi video

01:37
51' | Gol di Thuram (Inter-Venezia 4-0)

Thuram, volo d'angelo e doppietta per il 4-0 al Venezia

01:58
Le Pagelle di Inter-Venezia

Le Pagelle di Inter-Venezia

01:34
Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

02:21
Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

07:14
Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

02:36
Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

01:31
Lella: "Contenti di aver segnato un gol"

Lella: "Contenti di aver segnato un gol"

04:39
Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

06:15
Chivu: "Siamo un gruppo motivato"

Chivu: "So che posso contare su Frattesi"

03:53
Inter-Venezia 5-1: gli highlights

Inter-Venezia 5-1: gli highlights

02:08
Bisseck: "Peccato per il gol subito"

Bisseck: "Peccato per il gol subito"

01:33
Thuram e Bonny: "La cosa migliore è stato l'atteggiamento"

Thuram e Bonny: "La cosa migliore è stato l'atteggiamento"

01:41:48
Inter-Venezia: partita integrale

Inter-Venezia: partita integrale

01:29
76' | Gol di Bonny (Inter-Venezia 5-1)

Inter-Venezia, Bonny entra dalla panchina e cala la manita

01:12
66' | Gol di Sagrado (Inter-Venezia 4-1)

Sagrado accorcia le distanze per il Venezia

01:37
51' | Gol di Thuram (Inter-Venezia 4-0)

Thuram, volo d'angelo e doppietta per il 4-0 al Venezia

I più visti di Coppa Italia

Coppa Italia, Bologna-Parma e Lazio-Milan chiudono la tre giorni di partite su Mediaset

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Le Pagelle di Juventus-Udinese

Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

Josep Martinez (Inter)

Chivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida, riecco Josep Martinez

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:03
Uefa, assegnato a Germania organizzazione Europei femminili 2029
23:02
Esce Pio Esposito, la panchina dell'Inter mostra i muscoli
23:01
Coppa Italia, Italiano: "Col Parma serve una grande prestazione"
22:31
Hellas Verona, per Bradaric lesione a muscolo coscia sinistra
21:44
La Confederazione africana e Konami firmano una nuova partnership