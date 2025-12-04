Di nuovo Allegri contro Sarri: in palio i quarti di Coppa Italia

Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 21 chiudono la tre giorni di Coppadi Redazione
L'ultimo atto della tre giorni di Coppa Italia riserva grandi sfide. Alle 18 il Bologna campione in carica sfiderà nel derby il Parma, mentre alle 21 la Lazio ospiterà il Milan pochi giorni dopo il match di campionato. I vincitori di queste due partite si sfideranno ai quarti di finale. Entrambi gli incontri saranno visibili in esclusiva su Italia 1.
DI NUOVO SARRI CONTRO ALLEGRI
Dopo l'ultima e accesissima sfida di campionato a San Siro, Lazio e Milan torneranno in campo questa sera all'Olimpico con l'obiettivo di raggiungere i quarti di Coppa Italia. Le polemiche per il calcio di rigore negato ai biancocelesti dovranno essere messe da parte, parola di Maurizio Sarri: "Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa".
Per quanto riguarda la formazione, il tecnico della Lazio starebbe valutando delle rotazioni in ogni reparto. Tra i pali dovrebbe vedersi per la prima volta in stagione Christos Mandas: quella di questa sera potrebbe essere l'ultima partita in biancoceleste per il greco, che ha chiesto di essere ceduto a gennaio per trovare più spazio. Sarri potrebbe concedere un turno di riposo anche a Guendouzi: al suo posto c'è Dele-Bashiru.
Lato Milan, Allegri dovrebbe optare per un turnover ragionato concedendo minuti soprattutto agli acquisti dell'estate. De Winter dovrebbe prendere il posto di uno dei tre titolari in difesa mentre nei cinque potrebbe riposare anche Bartesaghi: al suo posto si rivede, dunque, Estupiñan. Con Pulisic recuperato ma in panchina, l'attacco dovrebbe essere affidato alla coppia Leao-Nkunku: dal francese tutto l'ambiente rossonero si aspetta delle risposte. Senza Fofana, Loftus-Cheek si candida a una maglia da titolare.
Le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Estupiñan, Ricci, Loftus-Cheek, Rabiot, Saelemaekers; Nkunku, Leao
BOLOGNA, IMMOBILE TRA I CONVOCATI
Toccherà ai campioni in carica aprire l'ultimo atto della tre giorni di Coppa Italia. Al Dall'Ara il Bologna ospiterà il Parma e per i rossoblù la notizia più bella è sicuramente il recupero di Ciro Immobile. L'ex Lazio si sederà inizialmente in panchina, con Italiano deciso a puntare su Dallinga: Orsolini, Fabbian e Bernaredeschi formeranno la linea dei trequartisti.
Per quanto riguarda il Parma, questa sera ci sarà l'esordio tra i pali per Guaita, il portiere arrivato dagli svincolati per sostituire l'infortunato Suzuki. In attacco, invece, la coppia Cutrone-Pellegrino dovrebbe lasciare spazio a Djuric e Benedyczak.
Le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, De Silvestri, Lucumì, Lykogiannis; Sulemana, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Bernardeschi; Dallinga
PARMA (3-5-2): Guaita; Del Prato, Valenti, Troilo; Britschgi, Bernabé, Hernani, Ordonez, Valeri; Benedyczak, Djuric