Lazio, Tudor: "Serve la partita perfetta ma ho visto la voglia giusta: ci crediamo"

"Ci attende una gara importante, c'è in palio una finale contro una squadra forte e con un risultato di partenza che non è facile. Dobbiamo crederci, servirà la partita perfetta". Lo ha detto l'allenatore della Lazio Igor Tudor, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. "Abbiamo già fornito prestazioni importanti dal mio arrivo", ha sottolineato il mister biancoceleste in conferenza stampa. "Sono contento del percorso che stiamo svolgendo. Vedo partecipazione nei calciatori, siamo sulla strada giusta. Non mi accontento mai, cerco sempre di crescere e di migliorare".