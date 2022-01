Lazio, Sarri: "Abbiamo fuori 7 giocatori, spiace non poter fare turnover"

VERSO GLI OTTAVI

Il tecnico: "La vittoria contro la Salernitana va presa con le molle"

Dopo il successo in casa della Salernitana, la Lazio affronta l'Udinese per gli ottavi di Coppa Italia in una situazione di emergenza: "Ovviamente vogliamo passare il turno - ha commentato Maurizio Sarri alla vigilia -, ma dispiace non poter fare dei cambi visto che abbiamo fuori sette giocatori. Fisicamente e mentalmente sarà difficile, ma dobbiamo andare avanti". Sarri non si fida della sua Lazio: "Il successo con la Salernitana è da prendere con le molle".

"Dobbiamo scendere in campo con lo spirito di voler passare il turno. Sappiamo di dover affrontare il nostro prossimo avversario con la testa giusta e che andremo a giocare una gara importante - ha proseguito Sarri in conferenza -, non pensiamo alle prossime sfide".

Tornando alla partita vinta 3-0 contro la Salernitana, Sarri è cauto: "Non sappiamo fino a che punto è stato merito nostro quella vittoria perché le circostanze erano particolari. Però abbiamo espresso un calcio di qualità che va al di là del valore dell'avversario".