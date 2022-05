La moviola di Juve-Inter, Cesari: "Brozovic era da rosso"

Non si placano le polemiche tra juventini e interisti dopo i "casi" un po' al limite nel corso della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. A fare infuriare il popolo bianconero, oltre al rigore concesso a Lautaro, considerato molto generoso, è stato soprattutto il mancato secondo giallo a Brozovic, reo di aver allontanato con un gesto di stizza il pallone dopo essere stato ammonito dall'arbitro Valeri. A fare chiarezza ci ha provato Graziano Cesari: "Voto a Valeri 5, quel secondo cartellino giallo a Brozovic pesa molto". E ancora: "Il Var chiama giustamente l'arbitro per rivedere il secondo penalty, il fallo di De Ligt c'è ed è ingenuo. Ma in quell'occasione succede di tutto a bordocampo: c'è caos e tutto ciò si è visto nel corso dell'intera partita".