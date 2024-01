Coppa Italia, Juventus-Frosinone: notizie, probabili formazioni e dove vederla in tv

JUVENTUS, LE ULTIME VERSO IL FROSINONE

Per Allegri sarà dunque una partita speciale, visto che festeggerà le 400 panchine in bianconero tra tutte le competizioni, un traguardo che lo mette dietro solo a "due mostri sacri del calcio italiano e mondiale come Trapattoni, che ho avuto a Cagliari, e Marcello Lippi, a cui sono legato a livello affettivo". Differentemente dal discorso scudetto, il tecnico livornese ha dichiarato apertamente la volontà di puntare alla vittoria finale: "Per noi la Coppa Italia è un obiettivo. Va fatta una partita seria". Per riuscirci la Juve dovrà ancora fare a meno di Chiesa e Rabiot mentre rispetto a Salerno recuperano Cambiaso, che ha smaltito l'influenza che ha colpito anche Dusan Vlahovic nelle ultime ore. Davanti quindi Milik e Yildiz, tra i pali toccherà al portiere di coppa Perin, mentre in difesa potrebbe rifiatare Danilo, con Rugani in rampa di lancio.