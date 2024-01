Juventus: Koné l'alternativa a Thuram per il centrocampo, sirene arabe per Kostic

MANOVRE BIANCONERE

Il classe 2001 del Gladbach piace ai bianconeri, resta viva la pista Bernardeschi in caso di addio immediato del serbo

Rimpolpato il reparto difensivo con l'arrivo di Tiago Djaló, la Juventus continua a lavorare sul mercato, con la testa già proiettata alla prossima stagione. La priorità di Giuntoli resta il centrocampo e se Khephren Thuram continua a rimanere un obiettivo concreto, nelle ultime ore va registrato l'interesse per Manu Koné, anche lui francese, anche lui classe 2001, attualmente colonna del Borussia Moenchengladbach (piace anche a Liverpool e Atletico Madrid). Secondo il Corriere dello Sport è lui la prima alternativa al fratello di Marcus, anche se di azioni concrete se ne parlerà soltanto a giugno.

Nel frattempo la società è al lavoro soprattutto sulle uscite: l'addio di Kean resta un'ipotesi concreta, ma l'azzurro partirebbe solo in prestito e gli incassi arriveranno da altre cessioni. Ranocchia, attualmente in prestito all'Empoli, è vicino a trasferirsi al Palermo a titolo definitivo (affare da 3 milioni di euro), qualche risorsa arriverà dalla percentuale spettante al club per la vendita di Dragusin, ma una mano alle casse bianconere potrebbe essere tesa anche dall'Arabia Saudita.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Filip Kostic avrebbe ricevuto qualche avance dalla Saudi Pro League e nel caso di un'offerta adeguata potrebbe partire già a gennaio. Il serbo ha giocato con continuità, ma il suo rendimento non è sempre stato al top e la crescita di Iling Jr, unita alla duttilità di Cambiaso e all'ormai imminente rientro di De Sciglio potrebbero dare ad Allegri garanzie sufficienti per coprire la fascia sinistra. Resta per altro viva l'ipotesi del clamoroso ritorno in bianconero di Federico Bernardeschi, che vuole far rientro in Italia dopo un anno e mezzo in MLS: l'azzurro sarebbe un'alternativa per la corsia mancina, ma anche un jolly offensivo.