Juve, Allegri: "Scudetto impossibile, dovremmo vincerle tutte ed è difficilissimo"

Massimiliano Allegri commenta a 'Coppa Italia Live' la vittoria con la Fiorentina, che avvicina la Juve alla finale di Coppa Italia. "Dobbiamo fare i complimenti alla Fiorentina perché ha fatto una buona partita. È stata una gara bloccata, abbiamo subito nel primo tempo su due contropiedi, come nel secondo tempo - ha dichiarato -. La squadra ha tenuto bene il campo, in situazioni normali non abbiamo rischiato niente. Abbiamo avuto situazioni favorevoli in cui dovevamo giocare meglio l’ultimo passaggio. Vincere qui non è facile, la squadra ha dato segno di maturità". Sullo scudetto non cambia idea: "Sempre impossibile? Assolutamente sì. La quota Scudetto sarà 84-85 punti e penso che una delle tre in testa possa arrivarci anche visto il calendario. È matematica. Ma chiedetelo alle squadre in testa, non a me. Noi siamo troppi lontani, dovremmo vincerle tutte ed è difficilissimo. Non vi preoccupate”.

Getty Images