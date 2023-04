Inter quasi fatta per la Juve: restano due dubbi. Ed è allarme diffidati

VERSO INTER-JUVENTUS

Dzeko o Lukaku in attacco? E uno tra Brozovic e Calhanoglu resterà fuori. Favoriti il bosniaco e il turco per un posto dal 1'

© Getty Images Due i dubbi nella testa di Simone Inzaghi alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juve di mercoledì sera in un San Siro che si preannuncia ancora una volta sold-out, così come per la sfida di domenica alle 12.30 in campionato contro la Lazio. Il più grosso riguarda il partner d'attacco di Lautaro Martinez: Lukaku o Dzeko? L'attaccante belga è carico dopo la doppietta realizzata a Empoli, dove l'Inter ha ritrovato la formidabile coppia d'attacco dello scudetto. Due gol per Big Rom, uno per il Toro su assist del compagno: la LuLa è tornata a far paura. Ma il tecnico dell'Inter ora è chiamato a dosare le forze di tutti, in vista di un finale di stagione da brividi, tra appunto Coppa Italia, doppia semifinale di Champions League contro il Milan e una volata finale in campionato con uno scontro diretto dietro l'altro.

Ecco perché la candidatura dal 1' di Dzeko, rimasto per 90' in panchina al Castellani, è quella più gettonata al momento, con una staffetta prevista a gara in corso. Il secondo ballottaggio riguarda la cabina di regia: chi tra Brozovic e Calhanoglu? A Empoli erano tutti e due titolari, contro la Juve dovrebbe esserci il turco, affiancato da Barella e dal rientrante Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Tra i pali torna Onana (Handanovic è anche squalificato) e in difesa riecco Darmian e Bastoni.

L'Inter dovrà stare attenta ai cartellini gialli. Onana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Correa, Lautaro e Lukaku sono diffidati e in caso di ammonizione salteranno per squalifica l'eventuale finale di Coppa Italia, in calendario mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma contro Fiorentina o Cremonese.