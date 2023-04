Inter-Milan, mercoledì in vendita i biglietti per la semifinale di ritorno

CHAMPIONS LEAGUE

Il sito del club nerazzurro ha comunicato le date e le fasi di vendita per la partita del 16 maggio

Oggi è stato il primo giorno di vendita dei biglietti per la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter e proprio oggi il club nerazzurro ha comunicato ufficialmente sui propri canali anche le date e le varie fasi di vendita dei biglietti per il match di ritorno in programma il 16 maggio, quando i padroni di casa saranno Lukaku e compagni. Tagliandi in vendita a partire da mercoledì con prezzi che partono dai 69 euro e priorità agli abbonati al campionato, ecco tutti i dettagli.

IL COMUNICATO DELL'INTER - "Sarà una notte unica e speciale, dove servirà tutta la passione e l’energia senza limiti dei tifosi nerazzurri, pronti a far vibrare San Siro ancora una volta. La data è fissata, l'appuntamento è già segnato in rosso sull'agenda di tutti i tifosi: Inter-Milan, il Derby di Milano, gara di ritorno della semifinale di Champions League. Si giocherà a San Siro martedì 16 maggio alle ore 21:00: chi passa il turno conquista il pass per Istanbul, sede della finale della UEFA Champions League che si disputerà il prossimo 10 giugno. Un evento straordinario, destinato a lasciare con il fiato sospeso tutti gli appassionati di calcio nel Mondo. È il Derby di Milano nella sua essenza più elevata. Di seguito tutte le informazioni sulla vendita, che avverrà esclusivamente online sul sito Inter.it in tutte le fasi. I biglietti partiranno da 69 € per il secondo e terzo anello verde, nella prima fase dedicata alla conferma posto degli abbonati.

FASE 1 – ABBONATI SERIE A 22-23 CONFERMA POSTO - La prima fase prenderà il via alle ore 16.00 di mercoledì 26 aprile e riguarderà gli abbonati alla Serie A 22-23, i quali potranno confermare il loro esatto posto di abbonamento, al miglior prezzo, fino alla mezzanotte di lunedì 1 maggio.

Nella giornata di martedì 2 maggio, dalle 10.30 a mezzanotte, sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA o alla squadra ospite. Si tratta dei settori R-S di primo anello rosso, 160-162-166-172 nel primo anello arancio e tutto il secondo anello blu: potranno scegliere per sé un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Saranno quindi i primi a poter scegliere anche tra i posti non confermati dagli abbonati, allo stesso miglior prezzo garantito.

Per entrambe le fasi sarà necessario utilizzare il numero della tessera Siamo Noi, sulla quale è caricato l’abbonamento di campionato, per concludere l’acquisto. Tutti i biglietti saranno tuttavia emessi in formato elettronico PDF e non verranno quindi caricati sulla tessera SiamoNoi.

FASE 2 – ABBONATI SERIE A 22-23 VENDITA ANTICIPATA - Dalle ore 10.30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 3 maggio, gli abbonati potranno invece acquistare un massimo di 2 biglietti, scegliendo qualsiasi posto disponibile, in tutti i settori dello stadio.

La prevendita consente di agevolare l’acquisto di biglietti da parte degli abbonati, che potranno andare allo stadio insieme agli amici interisti, ai familiari o semplicemente regalare un evento unico a chi ha il DNA Nerazzurro. E’ solo uno dei tanti vantaggi di essere abbonati!

FASE 3 – SOLO SOCI INTER CLUB - Giovedì 4 maggio, dalle 10.30 alla mezzanotte dello stesso giorno, la vendita sarà riservata ai soli Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per ordine, purché tutti soci attivi alla stagione 2022-23. Il sistema di vendita online controlla infatti in tempo reale che l’anagrafica degli acquirenti corrisponda ad un socio Inter Club attivo per la stagione 22-23. I biglietti acquistati durante questa fase possono essere ceduti soltanto ad un altro socio Inter Club.

FASE 4 – SOLO TITOLARI TESSERA SIAMO NOI - Dalle ore 10.30 di venerdì 5 maggio sarà il turno dei titolari di tessera SiamoNoi, sottoscritta entro martedì 18 aprile. Potranno acquistare fino a 2 biglietti per transazione fino alla mezzanotte di domenica 7 maggio.

EVENTUALE VENDITA LIBERA - La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10.30 di lunedì 8 maggio, solo online su inter.it/tickets.

SETTORE OSPITI AC MILAN - Il settore dedicato alla tifoseria ospite sarà il secondo anello blu, come da tradizione storica nei Derby di Milano e in accordo tra i Club. La vendita sarà organizzata da AC Milan secondo le modalità comunicate nei prossimi giorni.

Ci vediamo a San Siro!"

