Inter-Milan, più di un quarto di Coppa Italia pensando al campionato

COPPA ITALIA

Inter-Milan non vale soltanto un posto nelle semifinali di Coppa Italia. Il primo dei due derby nel giro di un mese - l'altro è in programma il 21 febbraio - ha un peso importante anche per il duello in campionato, dove i rossoneri comandano con due punti di vantaggio sui nerazzurri. Una sfida, quella in programma stasera a San Siro alle 20.45, che per entrambe rappresenta l'occasione del rilancio, del riscatto. Da una parte c'è la squadra di Pioli che deve rialzare la testa dopo il crollo in casa contro l'Atalanta e dimostrare che si è trattato soltanto di una partita no, di un black out e allontanare lo spettro di una mini-crisi. Dall'altra gli uomini di Conte devono ritrovare la vena vista nel big match vinto contro la Juve e persa domenica alla Dacia Arena contro l'Udinese, che è costato il mancato aggancio in vetta alla classifica. C'è poi da vendicare la sconfitta nel primo confronto stagionale: era il 17 ottobre e il Milan si impose per 2-1 con una doppietta di Ibrahimovic, Lukaku accorcia ma non basta. Ma la Coppa Italia è anche un obiettivo, insieme allo scudetto, dopo la contemporanea uscita di scena da Champions ed Europa League.

Niente maxi turn-over dunque per l'Inter, con quattro cambi rispetto all'undici titolare di Udine, a partire dalla difesa, con Kolarov a fare reparto con Skriniar e De Vrij. In mezzo cambiano le fasce: dentro Perisic e Darmian al posto di Young e Hakimi. In avanti turno di riposo per Lautaro: ci sarà Alexis Sanchez con Lukaku. Pioli si affida ancora una volta all'eterno Ibrahimovic, con il nuovo arrivato Mandzukic alle prese con un problema alla caviglia pronto a subentrare. Calhanoglu e Bennacer ancora indisponibili, con Donnarumma squalificato ci sarà Tatarusanu a prendere il posto tra i pali. In difesa torna Romagnoli al centro al fianco di Kjaer con Dalot per Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo spazio ancora a Meite (Tonali è acciaccato) al fianco di Kessie, e Saelemaekers, Diaz e Leao alle spalle di Zlatan.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Conte.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli.