Il tabellone della Coppa Italia 2022-2023, in chiaro su Mediaset dai trentaduesimi

Il tabellone dell'edizione 2022-2023 della Coppa Italia ha preso ufficialmente forma. La competizione inizierà il 30 luglio con i turni preliminari, mentre le prime otto del campionato scorso - come sempre - entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale. L'Inter detentrice del torneo e quindi numero 1 del tabellone giocherà sempre in casa le sfide a scontro diretto, con Atalanta e Juventus sulla strada della finale. Per il Milan (2) possibili incroci con Fiorentina e Napoli. Il derby di Milano, invece, sarà eventualmente possibile solo in finale.