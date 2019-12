Coppa Italia: sorpresa al Mapei Stadium, il Perugia fa fuori il Sassuolo e si guadagna il Napoli

COPPA ITALIA

Il Perugia elimina il Sassuolo dalla Coppa Italia e si guadagna gli ottavi contro il Napoli. Al Mapei Stadium finisce 2-1 per gli umbri, che nel turno precedente avevano fatto fuori il Brescia. Ospiti sul doppio vantaggio con un colpo di testa di Mazzocchi (10') e una punizione di Nicolussi Caviglia (17'), l'assalto del Sassuolo nella ripresa si ferma al calcio piazzato di Bourabia (82') che riesce solo a illudere i neroverdi Coppa Italia: il Perugia batte il Sassuolo e va agli ottavi

























La squadra di Oddo vince 2-1 in trasferta: ora il Napoli































Ultime gallery Vedi tutte

SASSUOLO-PERUGIA 1-2



Un altro scalpo importante per il Perugia di Massimo Oddo. Scalpo di categoria superiore, perché gli umbri si stanno specializzando come giustizieri delle squadre di Serie A in questa Coppa Italia. Dopo il Brescia, tocca al Sassuolo essere eliminato. E sempre con lo stesso risultato, 2-1. Questa volta non servono nemmeno i supplementari, perché il Perugia trova il doppio vantaggio dopo appena 17 minuti. Al 10' Oddo passa con un terzo tempo vincente di Mazzocchi. Se per il napoletano è il secondo gol in carriera, quella di Nicolussi Caviglia (17') è la prima gioia tra i professionisti. Il centrocampista indovina una punizione a giro con la complicità di una barriera troppo aperta che beffa il portiere Russo (il protagonista dello scorso weekend, Turati, è in panchina). Nicolussi Caviglia è di scuola Juventus e con i bianconeri ha già esordito in Serie A: ora elimina il Sassuolo dalla Coppa Italia, come a “vendicare” il recente 2-2 dello Stadium. Il Sassuolo spinge con Muldur e Traoré, ma il Perugia potrebbe triplicare (traversa di Fernandes e gol a porta vuota fallito da Nicolussi Caviglia). Nella ripresa, invece, la gara è a senso unico: De Zerbi alza gli occhi al cielo quando Duncan colpisce il palo e Traoré non è abbastanza lesto da ribattere in porta, Fulignati risponde da campione su Raspadori e Djuricic. Bourabia riscatta una prestazione opaca con la punizione del 2-1 (82'), nel finale è ancora Fulignati a fermare l'assedio neroverde e a dare al Perugia la qualificazione agli ottavi: il teatro non sarà dei più banali, ad accogliere gli umbri ci sarà il “San Paolo” di Napoli.