Coppa Italia, al Genoa basta Messias: il Monza passa ai rigori con Izzo

COPPA ITALIA

Il grifone vince 1-0 contro la Reggiana e va ai sedicesimi di Coppa Italia grazie all’ex Milan. I lombardi eliminano il Sudtirol ai calci di rigore

A Marassi il Genoa riesce ad avere la meglio della Reggiana nei trentaduesimi di Coppa Italia: decide il match la rete di Messias (65’), con Leali provvidenziali nel finale. Motta tiene in partita gli emiliani finché può, ma è poi costretto a cedere sul pallonetto dell’ex Milan. Molta più fatica fa il Monza: i lombardi superano il Sudtirol solamente ai calci di rigore: finisce 9-8, dopo lo 0-0 dei regolamentari. Praszelik sbaglia, Izzo no.

MONZA-SUDTIROL 0-0 (9-8 d.c.r)

Il Sudtirol prova a partire meglio al Brianteo, ma è il Monza a collezionare le due occasioni più importanti dei primi 45’. Entrambe portano la firma di Bondo, che non riesce però a trovare la chiave giusta per scardinare la porta di Poluzzi: prima di piede e poi di testa, il francese si mangia due grandi opportunità per portare i lombardi in vantaggio. Resiste quindi lo 0-0 e il secondo tempo si apre con una condizione di assoluto equilibrio. A provare a rompere la parità ci prova quindi Petagna di testa al 58’, ma Poluzzi non si fa sorprendere. È allora il Sudtirol a farsi avanti: una deviazione di Pessina rischia di sorprendere Pizzignacco al 72’, mentre pochi secondi dopo è Ceppitelli a sfiorare il vantaggio per gli ospiti. Il risultato si sblocca quindi all’83’, quando Dany Mota trova l’assist vincente per la rete di Maric: il gol viene però annullato immediatamente per fuorigioco. Poluzzi sigilla quindi lo 0-0 su Pablo Marí al 91’ e forza la partita ai rigori. Qui ad avere la meglio è il Monza: dopo otto tiri perfetti per parte, Pizzignacco para il penalty di Praszelik e Izzo non perdona su quello successivo. Lombardi ai sedicesimi, Sudtirol fuori dalla Coppa Italia.

GENOA-REGGIANA 1-0

Il primo tempo regala un bel ritmo, ma nessun gol. La parte del grande protagonista la recita sicuramente Motta, bravo a respingere tutti gli assalti dei giocatori del Genoa: il portiere della Reggiana cala la saracinesca e blocca a turno i tentativi di Frendrup, Thorsby, Messias e Vitinha. Dalla parte opposta a provare a battere Leali ci pensa invece Ignacchiti, ma il risultato è lo stesso. La ripresa si apre ancora nel segno dei due portieri: il Genoa si costruisce le azioni più interessanti, ma non riesce a finalizzare, fino al 65’. Malinovskyi serve uno splendido assist in profondità per Messias e l’ex Milan questa volta batte Motta con un pallonetto dolcissimo. A regalare grande spettacolo è quindi il finale di gara: Leali salva il risultato sul colpo di testa di Vido e Motta evita il 2-0 sulla conclusione di Ekhator. Il Genoa vince così 1-0 e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia, mentre la Reggiana è costretta a salutare la competizione, seppur a testa alta.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia, Laurienté lancia il Sassuolo: Udinese nel segno di Thauvin