Coppa Italia, Laurienté lancia il Sassuolo: Udinese nel segno di Thauvin

COPPA ITALIA

I neroverdi aprono la Coppa Italia con un 2-1 contro il Cittadella: in gol Mulattieri e Laurienté. Netto 4-0 dell’Udinese sull’Avellino, super Thauvin

Il Sassuolo inaugura i trentaduesimi di Coppa Italia con una vittoria di misura sul Cittadella: gli emiliani superano 2-1 i veneti e avanzano ai sedicesimi. Apre le marcature il gol di Mulattieri (45’) nel primo tempo: Satalino (48’) pareggia nella ripresa, prima del gol decisivo di Laurenté (58’). Vittoria anche dell’Udinese, che batte 4-0 l’Avellino: a segno Brenner (42’), Thauvin su rigore (49’), Lucca (58’) e Davis (88’).

UDINESE-AVELLINO 4-0

Decisamente più a senso unico invece la sfida tra Udinese e Avellino, vinta per 4-0 dai friulani. La partita di sblocca al 42’, quando Brenner scambia con Thauvin e sigla l’1-0 per i bianconeri. Pochi secondi dopo è quindi Lucca a colpire la traversa, ma è al quarto minuto del secondo tempo che Thauvin realizza il rigore del 2-0 per l’Udinese: fallo di mano di Armellino e trasformazione vincente del francese dagli undici metri. L’Avellino non trova la forza di reagire e allora sono ancora i friulani a colpire: Thauvin sforna il secondo assist di giornata e Lucca fa 3-0 al 58’. Nel finale c’è spazio anche per il 4-0 firmato da Davis all’88’, su assist di Samardzic. Prova convincente dell’Udinese, che accede così ai sedicesimi. Eliminato invece l’Avellino.

SASSUOLO-CITTADELLA 2-1

Dopo un primo tempo poco spettacolare, a stappare il match per il Sassuolo al 45’ è Mulattieri, bravo a trasformare in gol un assist di Bajrami pochi istanti prima di andare negli spogliatoi. Al terzo minuto della ripresa il Cittadella riesce a pareggiare subito i conti con Baldini: Thorstvedt perde rovinosamente palla nella propria metà campo e l’attaccante dei veneti batte Satalino con una bella conclusione da fuori area. Passano dieci minuti e il copione si ripete dalla parte opposta del campo: Laurienté riceve palla e scarica in porta un destro potente dal limite, trafiggendo Kastrati e riportando il Sassuolo avanti 2-1 nel risultato. Nel finale il Sassuolo potrebbe anche trovare il gol del 3-1, ma Moro si divora una rete già fatta: su assist di Doig, l’attaccante neroverde spara addosso a Kastrati. Si chiude quindi 2-1 per il Sassuolo di Fabio Grosso il match del Mapei Stadium, un risultato che permette così agli emiliani di continuare il proprio cammino nella competizione, avanzando ai sedicesimi. Finisce invece al primo turno la Coppa Italia del Cittadella, club che i neroverdi ritroveranno quest’anno in Serie B.