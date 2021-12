Fiorentina, Italiano: "La Coppa Italia conta, vogliamo andare avanti"

FIORENTINA

Il tecnico viola alla vigilia del Benevento: Ogni partita ha le sue difficoltà e questa non sarà da meno"

"La Coppa Italia è una competizione importante e ci teniamo a far bene e ad andare avanti". Vincenzo Italiano suona la carica alla viglia della partita con il Benevento domani al Franchi alle 21 (diretta su Italia 1) valida per i sedicesimi di finale. "Ogni partita ha le sue difficoltà e questa non sarà da meno - l'ammonimento dell'allenatore - Serviranno al solito massima attenzione e concentrazione per centrare l'obiettivo". Agli indisponibili di lunga data Castrovilli, Dragowski e Nastasic si è aggiunto Saponara a riposo precauzionale.

Le tre vittorie consecutive hanno trasmesso un clima di entusiasmo e fiducia ma l'allenatore viola dai canali del club invita i suoi a restare con i piedi per terra: "Siamo contenti di quanto raccolto finora però non abbiamo ancora fatto nulla, vero che abbiamo ottenuto tre risultati importanti che volevamo a tutti i costi dopo la delusione per la sconfitta di Empoli, ma la stagione e' ancora lunga e come detto c'è ancora tanto da fare". Per quanto riguarda le condizioni della squadra Italiano ha sottolineato che "quando si mettono assieme buoni risultati si lavora sempre con grande entusiasmo e serenità. Vedremo al momento delle scelte, di sicuro domani sera manderò in campo la squadra migliore proprio perché il Benevento è un avversario da non sottovalutare".

Per quanto riguarda la formazione, in porta è ballottaggio fra Terracciano e Rosati, con quest'ultimo che scalpita per l'esordio stagionale. In difesa e a centrocampo dovrebbero tornare Venuti, Benassi e Pulgar, in attacco potrebbe inizialmente rifiatare Vlahovic e accentrarsi Nico Gonzalez.