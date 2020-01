Coppa Italia, ufficiali date e orari delle semifinali

COPPA ITALIA

La Lega di A ha comunicato date e orari ufficiali delle semifinali di Coppa Italia, che prevedono partite di andata e ritorno. Ad aprire le danze saranno Inter e Napoli, che si sfideranno nella gara di andata a San Siro il 12 febbraio alle 20.45, con il ritorno al San Paolo previsto giovedì 5 marzo allo stesso orario. La semifinale fra Milan e Juventus, invece, si giocherà prima a San Siro il 13 febbraio e poi all'Allianz Stadium il 4 marzo, entrambe le sfide alle 20.45. San Siro subito ai piedi di Eriksen



































Grande accoglienza per il danese da parte dei tifosi nerazzurri, in campo in Coppa Italia.









































Per effetto della scelta dei giorni di disputa delle semifinali della coppa nazionale, le seguenti partite dell'ottava giornata di campionato subiranno delle variazioni:

- Fiorentina-Brescia si giocherà domenica 8 marzo alle 12,30, anziché alle 15;

- Inter-Sassuolo andrà invece in scena alle 15, anziché alle 12,30, come previsto in un primo momento.

SQUALIFICATO IACHINI, 2 GIORNATE A LEIVA

Sono quattro i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo le partite dei quarti di finale di Coppa Italia. Si tratta di Luca Leiva (Lazio), fermato per due giornate, e di Hysaj (Napoli), Dalbert (Fiorentina) e Conti (Milan), questi ultimi tre fermati per un turno. Per una giornata è stato anche squalificato anche il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini.

