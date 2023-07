Coppa Italia, ufficializzato il calendario: tutti i match in esclusiva Mediaset

ESCLUSIVA MEDIASET

Si parte il 5-6 agosto con i 4 match del turno preliminare, finale all'Olimpico il 15 maggio: le sfide in chiaro su Italia 1, canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

© lega serie a La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone e il calendario della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24, che sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset. Si parte sabato 5 e domenica 6 agosto con i 4 match del turno preliminare, le big di Serie A, ossia le 8 teste di serie, scenderanno in campo per la prima volta tra il 6 dicembre e il 17 gennaio (con gli ottavi di finale), mentre la finalissima è in programma il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Le sfide saranno trasmesse in chiaro su Italia 1, sul canale 20 e su Sportmediaset.it.

La prima partita della nuova edizione del torneo sarà Catanzaro-Foggia, in programma il 5 agosto alle 18. Il giorno successivo si completerà il turno preliminare con Reggiana-Pescara (ore 18), Feralpisalò-LR Vicenza (ore 20) e Cesena-Virtus Entella (ore 20.30).

© lega serie a

Tra l'11 e il 14 agosto si giocheranno i trentaduesimi e scenderanno in campo, tra le altre, anche le prime 12 squadre di Serie A: Frosinone, Udinese, Genoa, Bologna, Empoli, Verona, Cagliari, Salernitana, Sassuolo, Lecce, Monza e Torino.

© lega serie a

Mercoledi 1° novembre scatteranno i sedicesimi di finale mentre, come detto, a dicembre entreranno in scena Napoli, Inter, Lazio, Milan, Fiorentina, Atalanta, Juventus e Roma: gli ottavi si disputeranno tra il 6/12, il 20/12, il 10/1 e il 17/1. I quarti scatteranno il 31/1, mentre le semifinali (le uniche a doppio turno) andranno in scena tra il 4 (andata) e il 24/4 (ritorno). Finalissima a Roma il 15 maggio. Tra le sfide più suggestive che potrebbero presentarsi c'è il derby di Roma ai quarti, quello di Milano in semifinale e quello d'Italia (Juve-Inter) in finale.

