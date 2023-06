Coppa Italia, il tabellone 2023/24: ecco tutti i possibili incroci

LE POSSIBILI SFIDE

Ai quarti di finale potrebbe andare in scena il derby di Roma, in semifinale quello di Milano, Juve-Inter possibile solo in finale

Con la chiusura del campionato di Serie A, e tenendo conto del regolamento del torneo, è già possibile delineare il tabellone della Coppa Italia 2023/24 e farsi suggestionare dai possibili incroci. Considerando anche il turno preliminare vi prenderanno parte 44 squadre in tutto, con le 8 teste di serie (che cominceranno il loro cammino agli ottavi) già definite: ai quarti di finale potrebbe andare in scena il derby di Roma, in semifinale quello di Milano, mentre Juve-Inter sarebbe possibile solamente nella finalissima.

Il regolamento recita che agli ottavi di finale vanno direttamente:

- La vincitrice della Coppa Italia nella stagione sportiva precedente;

- Le squadre che, nella stagione sportiva precedente, hanno acquisito il diritto di partecipare alla UEFA Champions League o alla UEFA Europa League o alla UEFA Europa Conference League nella stagione di disputa della Competizione, secondo l’ordine di classifica in Campionato;

- La squadra classificatasi all’8° posto in Serie A nella stagione sportiva precedente, qualora la vincitrice della Coppa Italia nella stagione sportiva precedente rientrasse tra quelle di cui al punto precedente.

Ecco dunque che le 8 teste di serie sono, in ordine di ranking:

1. Inter (vincitrice della Coppa Italia 2022/23)

2. Napoli (prima in classifica nella Serie A 2022/23)

3. Lazio (terza in classifica)

4. Milan (quarta in classifica)

5. Atalanta (quinta in classifica)

6. Roma (sesta in classifica)

7. Juventus (settima in classifica)

8. Fiorentina (ottava in classifica)

La prima, l'ottava, la quarta e la quinta vanno nella parte sinistra del tabellone, mentre la seconda, la settima, la sesta e la terza in quella destra. Nel caso in cui tutte le teste di serie dovessero superare il turno, dunque, ai quarti di finale potrebbero andare in scena:

- Inter-Fiorentina

- Milan-Atalanta

- Lazio-Roma

- Napoli-Juventus

Da regolamento i quarti si giocheranno in casa della squadra meglio piazzata in campionato nella scorsa stagione. Le semifinali, come sempre, saranno le uniche a disputarsi sui 180'. Restano ancora da definire le date.