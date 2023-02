Coppa Italia: stasera Juve-Lazio, chi vince affronterà l'Inter in semifinale

STASERA ALLE 21

Stasera allo Stadium l'ultimo quarto di finale: chi vince affronterà l'Inter

© Getty Images

La sfida di stasera allo Stadium tra Juventus e Lazio (diretta su Canale 5 alle 21 e in streaming su sportmediaset.it) chiude il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia: chi vince affronterà l'Inter in semifinale. I bianconeri si 'rifugiano' nella competizione - che ora è un obiettivo primario - per mettere alle spalle la brutta caduta casalinga in campionato contro il Monza e per 'dimenticare' per una sera i -15 di penalizzazione in classifica. Max Allegri deve fare a meno ancora una volta di Paul Pogba, alle prese con un indolenzimento al flessore ("Da aprile ha fatto 15 giorni di preparazione", ha sottolineato il tecnico bianconero nella conferenza della vigilia) e si affida a Dusan Vlahovic: l'ultima dell'attaccante serbo nell'undici titolare è datata addirittura 25 ottobre scorso, a Lisbona contro il Benfica in Champions. Dovrebbe fare coppia in attacco in attacco con Federico Chiesa, al rientro dopo aver saltato la gara contro il Monza per un affaticamento: i due non hanno mai giocato insieme in dodici mesi di bianconero.

Allo Stadium arriva una Lazio affamata e in forma, che dopo tre annate vuole riprendersi un posto in semifinale per sognare un trofeo conquistato sette volte e che manca dal 2019. Risalita in zona Champions in un gennaio da ricordare fatta eccezione per lo scivolone di inizio 2023 contro il Lecce, la squadra di Maurizio Sarri promette battaglia. Per l'occasione il tecnico biancoceleste è pronto a rilanciare Ciro Immobile, che ha recuperato dopo gli acciacchi dell'ultimo periodo. Accanto a lui dovrebbero agire Zaccagni e Felipe Anderson, con Pedro arma da utilizzare a gara in corso. "La Coppa Italia deve rappresentare una grande opportunità, siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo per fare nostra la qualificazione - ha sottolineato Matias Vecino ai microfoni del canale tematico del club - Giocare contro la Juventus a Torino è sempre difficile, nonostante il momento difficile la rosa bianconera è sempre piena di campioni".