Juventus, Allegri: "Giocatori arrabbiati e amareggiati. Pogba out per problema al flessore"

VERSO JUVENTUS-LAZIO

Il tecnico bianconero presenta la sfida dei quarti di Coppa Italia con la Lazio: "Vlahovic sarà titolare"



La semifinale di Coppa Italia per uscire dalla crisi e per continuare a sperare di chiudere la stagione con un trofeo in bacheca. Massimiliano Allegri presenta la sfida con la Lazio. "I giocatori sono dispiaciuti, arrabbiati e amareggiati - ha spiegato il tecnico della Juventus -. Bisogna concentrarsi sulla partita di domani contro una squadra che sta facendo ottime cose in campionato". Su Pogba e Vlahovic: "Oltre a Bonucci non sarà a disposizione Pogba per un problema ai flessori. Vlahovic dovrebbe giocare dall'inizio".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Che reazione vuole vedere dalla sua squadra?

"I giocatori sono dispiaciuti, arrabbiati e amareggiati. Bisogna concentrarsi sulla partita di domani contro una squadra che sta facendo ottime cose in campionato".

Come sta la squadra?

"Siamo ripartiti, questo è un altro campionato e abbiamo fatto poche partite. Domani non ho ancora deciso niente e la formazione la deciderò domani. Oltre a Bonucci non sarà a disposizione Pogba per un problema ai flessori. Purtroppo quando sei fuori da tanto e alzi il livello d’intensità vengono fuori dei dolori".

Bisogna aspettarsi qualcosa in più da giocatori come Paredes?

“Tutta la squadra ha fatto una brutta prestazione, la squadra ha fatto un buon secondo tempo finendo con tanti tiri in porta. Conta vincere le partite soprattutto perché abbiamo fatto un brutto primo tempo, c'è stato un gol annullato per poco. Paredes ha alternato partite buone a meno buone. Paredes ha giocato tanto perché Locatelli è stato fuori, ci deve dare una mano come tutti quelli della rosa”.

Come sta Vlahovic?

"Vlahovic domani dovrebbe giocare dall'inizio".

Può giocare Chiesa?

"Ripeto tranne Vlahovic che quasi sicuramente giocherà titolare per gli altri devo ancora decidere dopo la rifinitura".

Un giudizio sul calciomercato italiano?

"La Juve ha fatto un buon mercato perché McKennie voleva andare via. Non dobbiamo fare dei paragoni con il calcio inglese perché il rapporto è 1 a 4".

Giocare in una Coppa può aiutarvi?

"È una partita importante dopo il campionato. Dopo l'Atalanta ci poteva essere un calo ed è stato così. La società poi cercherà di farci ridare i 15 punti persi. Penso che sia la prima volta che vengano tolti 15 punti a campionato in corso. Noi dobbiamo riprendere il nostro campionato un passo alla volta".

Di Maria ha detto che è difficile rimanere concentrati. Un allenatore come allena questa parte? Come sta Cuadrado?

"Cuadrado è un grande forma. Dopo la scossa ci vuole un attimo di riassestamento e bisogna essere bravi a farlo velocemente. Dobbiamo raggiungere chi ci sta davanti, un passo alla volta".

Pogba può tornare martedì?

"Mi aspetto un contributo da un giocatore che da aprile ha fatto solo 45 minuti con la Juventus. C'è bisogno che il suo ginocchio si riassesti e bisogna navigare a vista".