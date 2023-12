Coppa Italia, stasera Fiorentina-Parma: i Viola vogliono l'Inter per la rivincita 

STASERA SU ITALIA 1

Chi vince stasera sfiderà i nerazzurri ai quarti: tutto su Italia1

Fiorentina o Parma? Stasera andrà in scena il secondo ottavo di finale di Coppa Italia dopo Lazio-Genoa, con i biancocelesti vittoriosi per 1-0 sui liguri. A seguire la sfida del Franchi saranno Inter e Bologna, entrambe sintonizzate su Italia1 per seguire il match della competizione trasmessa in esclusiva da Mediaset. Chi vince sfiderà proprio uno dei due club della massima serie. I ducali, in vetta in Serie B in coppia col Venezia, vogliono continuare a stupire, ma devono fare i conti con l'ambizione della Viola, decisa a prendersi la rivincita dopo la finale persa un anno fa al cospetto proprio dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

"Vogliamo sognare" ha detto Italiano alla vigilia: la Fiorentina, in lotta per il quarto posto in Serie A, vuole a tutti i costi portare a casa un trofeo che vorrebbe dire anche posto assicurato in Europa League. Il Parma, che si recherà in Toscana con i titolarissimi, vuole andare oltre i propri limiti. Spettacolo assicurato a partire dalle ore 21: a raccontare la sfida su Italia1 saranno Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. A seguire il post-partita condotto ma Monica Bertini.

Fiorentina-Parma, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco