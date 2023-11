Coppa Italia, Sassuolo-Spezia 5-4 dcr: i rigori premiano Dionisi

COPPA ITALIA

Nessun gol al Mapei Stadium, il match si decide dal dischetto: fatale l'errore di Moro, i neroverdi sfideranno l'Atalanta

Sassuolo-Spezia di Coppa Italia si decide dal dischetto: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, i neroverdi regolano 5-4 i liguri ai rigori. Tante occasioni nei 120 minuti: su tutte quelle di Defrel e Mulattieri per i padroni di casa, mentre Cragno è decisivo su nel finale su Kouda, che si vede anche annullare un gol. Risulta fatale l'errore dagli undici metri di Moro: la formazione di Dionisi sfiderà l'Atalanta agli ottavi di finale.

LA PARTITA

Soffre e non poco il Sassuolo, che ha bisogno dei rigori per battere lo Spezia e volare agli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Mapei Stadium, subito una grande occasione per i liguri, con Cipot lanciato solo davanti a Cragno ma impreciso col destro, poi è Corradini al volo sugli sviluppi di corner ad impensierire la difesa di casa. I neroverdi ci provano dalla distanza e la più grande opportunità arriva al 40' con controllo e sinistro di prima intenzione di Defrel, capitano di giornata, che sfiora il palo alla destra di Zoet. Prima dell'intervallo, invece, è l'inserimento di Castillejo a spaventare gli ospiti, mentre poco dopo Mulattieri si fa murare in area: il primo tempo finisce così senza reti.

Defrel è protagonista anche in avvio di ripresa, ma stavolta ci mette troppo a sfruttare l'errore della difesa ligure facendosi murare in corner, poi Volpato sfiora per due volte il palo alla destra di Zoet. Col passare del tempo, la pioggia aumenta d'intensità e il campo e le giocate tecniche ne risentono. Al 64', poi, Zoet deve volare per togliere dall'incrocio il destro di Mulattieri. Poco dopo, però, il miracolo lo fa Cragno, che toglie da sotto la traversa il destro di Kouda, entrato al posto di Verde. Dionisi intuisce il pericolo e inserisce Berardi. Nel finale, Laurienté si divora il vantaggio che, invece, viene annullato a Kouda. Inevitabili i supplementari e, nonostante l'ingresso di Pinamonti al 99', i rigori: decide l'errore di Moro, mentre tra i neroverdi non sbaglia nessuno e la rete decisiva dal dischetto è proprio di Laurienté. Il Sassuolo avanza a fatica e raggiunge agli ottavi l'Atalanta, Spezia eliminato ma fuori a testa alta.

LE PAGELLE

Cragno 7 - La parata ravvicinata su Kouda non è solo complicata, ma anche decisiva. E ipnotizza Moro dal dischetto.

Volpato 6,5 - Uno dei più pericolosi nel corso dei tempi regolamentari, sfiora due volte il gol.

Laurienté 6,5 - Entra a metà ripresa e, alla fine, il rigore decisivo è il suo.

Moro 5,5 - Sfortunato protagonista dell'errore che condanna lo Spezia, al termine di un match anche positivo.

Kouda 6,5 - Solo un super Cragno non permette al 21enne di scrivere un'altra splendida pagina dello Spezia in Coppa Italia.

IL TABELLINO

SASSUOLO-SPEZIA 0-0 (5-4 dcr)

Sassuolo (4-3-3): Cragno 7; Missori 6, Tressoldi 6, Viti 6,5, Pedersen 6; Castillejo 5,5 (31' st Berardi 6), Racic 5,5 (1' 1ts Lipani 6), Volpato 6,5 (22' st Thorstvedt 6,5); Mulattieri 5,5 (9' 1ts Pinamonti 6), Defrel 6 (31' st Bajrami 6), Ceide 5,5 (22' st Laurienté 6,5). A disp.: Pegolo, Consigli, Erlic, Ferrari, Viña, Toljan, Boloca. All.: Dionisi 6

Spezia (3-5-2): Zoet 6,5; Bertola 6, Gelashvili 6,5 (14' st Hristov 5,5), Serpe 6; Corradini 6 (26' st Esposito S. 6), Pietra 5,5 (36' st Candelari 6), Ekdal 6 (5' 1ts Nikolaou 6), Cipot 6,5, Moutinho 5,5; Verde 6 (26' st Kouda 6,5), Krollis 5,5 (14' st Moro 5,5). A disp.: Mascardi, Zovko, Cugnata, Esposito F. All.: Alvini 6

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Volpato (SA), Krollis (SP), Pietra (SP), Berardi (SA), Racic (SA), Candelari (SP), Hristov (SP)

Note: recupero 1'+ 4'+1'+0'.

Sequenza rigori Spezia: Kouda gol, Moro sbagliato, Candelari gol, Nikolaou gol, Esposito S. gol.

Sequenza rigori Sassuolo: Berardi gol, Pinamonti gol, Bajrami gol, Thorstvedt gol, Laurienté gol.