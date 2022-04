Coppa Italia, quarto tentativo Inter: zero vittorie nei derby stagionali

COPPA ITALIA

I nerazzurri hanno pagato a caro prezzo la rimonta del Milan nell'ultima sfida in campionato. E contano ancora i gol in trasferta...

L'Inter, nel quarto derby della stagione, insegue ancora la prima vittoria, che non significa essere vittima di un sortilegio, servirebbero infatti numeri più ampi di una sconfitta e due pareggi per preoccuparsi in questo senso, ma nemmeno la custode dei segreti per battere il Milan. Se qualche episodio fosse girato per il verso giusto, vedi il rigore fallito il sette novembre da Lautaro Martinez sull'uno a uno, a quest'ora il bilancio poteva essere in parità o addirittura favorevole ai nerazzurri, che tra campionato e coppa Italia hanno raccolto contro la squadra di Pioli meno di quanto avrebbero meritato.

Emblematica la sconfitta per due a uno del cinque febbraio, maturata in tre minuti, dal trentesimo al trentatreesimo del secondo tempo, dopo aver dominato il derby per metà partita e averlo controllato fino al tremendo uno-due firmato Giroud. Prima che l'attaccante francese infilasse Handanovic, sull'uno a zero per l'Inter, i nerazzurri erano a più sette sul Milan, con una partita in meno, vantaggio quasi a prova di rimonta, poi evaporato a cominciare dai quei terribili centottanta secondi dai contorni mentali evidentemente pesanti se l'Inter, nelle sei gare successive, ha raccolto solo sette punti permettendo al Milan, e di riflesso al Napoli, di riaprire il campionato.

C'è voluto, per riprendersi, l'elettroshock della vittoria a Torino con la Juventus, la spinta per riconquistare il primo posto virtuale, da rendere effettivo vincendo il recupero contro il Bologna. Può dunque l'ultimo derby della stagione, anche se in Coppa Italia, ridare un'altra volta le carte? Lo zero a zero dell'andata, era il primo marzo, capitò in un momento sfavorevole anche per il Milan, reduce dai pareggi in campionato con Salernitana e Udinese. Le due squadre si dedicarono a limitare al massimo le perdite, con i rossoneri interessati a non prendere gol in casa. Perché la Coppa Italia, ancora per questa stagione, mantiene la regola cancellata invece in Europa e quindi dall'uno a uno in su in finale ci andrebbe, come quella volta in Champions League nel 2003, il Milan.

