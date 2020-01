Coppa Italia: Piatek sfida Belotti tra riscatto e mercato

QUARTI COPPA ITALIA

Da una parte un Milan in palla che vuole continuare a vincere, dall'altra un Torino ferito nell'orgoglio dopo lo 0-7 con l'Atalanta alla caccia del grande riscatto e che punta sui gol di Belotti. Stesso obiettivo di Krzysztof Piatek, che stasera guiderà l'attacco dei rossoneri con un orecchio al mercato. Chi si aggiudicherà la sfida di San Siro (calcio d'inizio ore 20.45) troverà la Juventus nella semifinale di Coppa Italia (12/2 e 4/3 le gare di andata e ritorno).

Un bomber sfiduciato contro una squadra reduce da una figuraccia storica. E' scontro tra 'depressi' questo terzo quarto di finale di Coppa Italia. Piatek, finito in panchina dopo l'arrivo di Ibrahimovic, è ormai pervaso dalla sfiducia, gradirebbe cambiare aria ma il problema è che di compratori all'orizzonte non c'è traccia: a Maldini e Boban sono arrivate solo richieste di prestito (Tottenham e Chelsea le ultime due), troppo poco per un calciatore pagato solo un anno fa 35 milioni di euro e che ora rischia di rimanere prigioniero di quella cifra. Al suo fianco Pioli, invece, darà fiducia all'uomo della Provvidenza, a quell'Ante Rebic che con con due gol ha regalato 6 punti pesanti.

In casa Toro sono due le parole d'ordine: "riscatto e orgoglio". La debacle contro l'Atalanta è un'onta difficile da cancellare, ma la possibilità di trovare la Juve in semifinale rappresenta un ulteriore stimolo per i ragazzi di Mazzarri. Tra squalificati (Meité) e indisponibili (Ansaldi, Baselli, Zaza ed Edera), la formazione è praticamente obbligata e il turnover sarà davvero limitato. Minuto di silenzio e Milan con in lutto al braccio per la morte di Kobe Bryant.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic. All. Pioli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lulic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

Arbitro: Pasqua.