Milan, Piatek verso la Premier: è derby Tottenham-Chelsea

"Alla fine del mercato saremo ancora quelli di adesso? Non lo so", Stefano Pioli ha risposto con sincerità nella conferenza pre-Torino perché in casa Milan queste sono giornate di mercato frenetiche. Mentre si lavora con la Juve al possibile scambio Bernardeschi-Paquetà, il club cerca acquirenti per i suoi big in uscita: Suso è ormai vicino al Siviglia, mentre il futuro di Piatek sembra possa essere in Premier League. Per il centravanti polacco, scrivono in Inghilterra, è derby Tottenham-Chelsea.