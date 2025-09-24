Coppa Italia, Parma-Spezia 6-5 dopo i rigori: decide Ordoñez

Continua a defilarsi il tabellone degli ottavi di Coppa Italia: tira un sospiro di sollievo il Parma, che supera lo Spezia (6-5) ai rigori. Gli emiliani aprono le marcature con Britschgi al 26’, poi il pareggio di Aurelio al 44’. Dopo la reazione con Pellegrino (46’) la formazione di Cuesta resta in dieci per l’espulsione di Plicco (76’) e viene ripresa da Lapadula (82’). Nella lotteria finale decisivi gli errori di Soleri e dello stesso Lapadula e l'ultima rete di Ordoñez.