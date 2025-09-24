Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
COPPA ITALIA

Coppa Italia, Parma-Spezia 6-5 dopo i rigori: decide Ordoñez

Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari gli emiliani hanno la meglio e raggiungono il Bologna

24 Set 2025 - 19:47

Continua a defilarsi il tabellone degli ottavi di Coppa Italia: tira un sospiro di sollievo il Parma, che supera lo Spezia (6-5) ai rigori. Gli emiliani aprono le marcature con Britschgi al 26’, poi il pareggio di Aurelio al 44’. Dopo la reazione con Pellegrino (46’) la formazione di Cuesta resta in dieci per l’espulsione di Plicco (76’) e viene ripresa da Lapadula (82’). Nella lotteria finale decisivi gli errori di Soleri e dello stesso Lapadula e l'ultima rete di Ordoñez.

PARMA SPEZIA 2-2 (6-5 d.c.r.)
Avanza agli ottavi il Parma, che elimina lo Spezia ai calci di rigore. Pronti via e i padroni di casa provano subito a spostare l’inerzia dalla loro parte, aumentando i giri del motore dopo metà primo tempo. Al 26’ i ducali stappano la partita con Britschgi, ma gli ospiti non si danno per vinti: al 44’ Vignali apparecchia per l’1-1 di Aurelio, a pochi minuti dall’intervallo. La reazione degli uomini di Cuesta arriva ancor prima della pausa: al 46’, in pieno recupero, Pellegrino incorna in rete sugli sviluppi di corner. Dopo la sosta negli spogliatoi gli ospiti nella ripresa provano in tutti i modi a pareggiare. Al 76’ arriva l’episodio che riapre tutto: espulsione di Plicco ed emiliani che restano in inferiorità numerica.

I bianconeri approfittano subito dell’uomo in più, siglando il nuovo pareggio con una combinazione tutta ex Milan: assist di Comotto (in prestito dai rossoneri) e sinistro vincente di Lapadula, che fa 2-2all’82’. La sfida giunge quindi ai calci di rigore, dove la formazione di D’Angelo deve arrendersi: decisivi gli errori di Soleri (neutralizzato da Suzuki) e dello stesso Lapadula, che calcia fuori. Il Parma avanza e raggiunge il Bologna per il derby agli ottavi, Spezia eliminato.

parma
spezia
coppa italia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

01:28
Cuesta finisce la conferenza, si alza, poi si ricorda di Leoni e…

Cuesta finisce la conferenza, si alza, poi si ricorda di Leoni e…

10:47
Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

02:07
Parma-Spezia 2-2 (6-5 d.c.r.): gli highlights

Parma-Spezia 2-2 (6-5 d.c.r.): gli highlights

07:59
D'Angelo: "Perdere ai rigori fa male"

D'Angelo: "Perdere ai rigori fa male"

08:10
Parma-Spezia: la sequenza dei rigori

Parma-Spezia: la sequenza dei rigori

01:56:43
Parma-Spezia: partita integrale

Parma-Spezia: partita integrale

01:07
Lapadula trova il pareggio per i liguri, Parma-Spezia 2-2

Lapadula trova il pareggio per i liguri, Parma-Spezia 2-2

01:26
Pestone di Plicco ed espulsione: Parma in 10 uomini al 76'

Pestone di Plicco ed espulsione: Parma in 10 uomini al 76'

01:38
Gilardino: "Vogliamo gli ottavi"

Gilardino: "Vogliamo gli ottavi"

01:02
Altro corner vincente per il Parma, Pellegrino firma il 2-1

Altro corner vincente per il Parma, Pellegrino firma il 2-1

01:30
Aurelio trova il pari a fine primo tempo, Parma 1-1 Spezia

Aurelio trova il pari a fine primo tempo, Parma-Spezia 1-1

01:09
Parma-Spezia

Britschgi beffa Sarr dalla distanza: Parma-Spezia 1-0

01:20
DICH GILARDINO PRE TORINO C. ITALIA DICH EDL

Gilardino: "Ci siamo preparati al meglio, darò spazio a chi finora ha giocato meno"

00:22
Coppa Italia: il calendario di mercoledì 24 settembre

Coppa Italia: il calendario di mercoledì 24 settembre

00:28
Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

I più visti di Coppa Italia

Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

I sedicesimi in esclusiva su Mediaset, date e orari

Nkunku accende San Siro: gol capolavoro ed esultanza con il palloncino

Scaroni: "Nuovo stadio, ci siamo"

Nuovo San Siro, Scaroni: "C'è fiducia: vogliamo fare come Wembley"

Le formazioni ufficiali: il Milan si affida a Nkunku, ritorno da ex per Camarda

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:18
Liverpool, le scuse di Ekitike dopo l'espulsione: "Stupida e inutile"
20:10
Samp, Gradinata Sud si ribella: "Via subito la proprietà"
20:07
Europa League, le formazioni ufficiali di Nizza-Roma: gioca Dovbyk
20:04
Coppa Italia: Verona-Venezia riprende dopo stop di circa 15'
19:49
Coppa Italia, Verona-Venezia sospesa per grandine