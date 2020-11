Coppa Italia, Parma agli ottavi: sconfitto il Cosenza

COPPA ITALIA

Il Parma batte 2-1 il Cosenza al Tardini nel quarto turno di Coppa Italia e approda così agli ottavi, dove affronterà la Lazio. Per gli uomini di Liverani non è semplice liberarsi dei calabresi, volenterosi fino alla fine nonostante la differenza di categoria. Brunetta porta avanti i gialloblù al 13’, Corsi pareggia al 38’ ma è ancora l’argentino, un solo minuto dopo, a ridare il vantaggio ai ducali, che resistono fino al triplice fischio. lapresse

Obiettivo qualificazione raggiunto per il Parma, che pur senza brillare supera un buon Cosenza e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. I gialloblù iniziano forte e già al 13’ passano in vantaggio: Idda riesce ad anticipare in area Cornelius ma il pallone finisce tra i piedi di Juan Brunetta, che non trema davanti a Falcone e fa 1-0. Il match, però, non prende la piega sperata da Liverani ed è anzi il Cosenza ad iniziare a premere: la generosità dei calabresi è premiata al 38’, quando Bouah effettua una gran discesa sulla fascia destra e serve con un cross basso a centro area Angelo Corsi, che firma il pareggio con una conclusione precisa. Per i Lupi della Sila non c’è però nemmeno il tempo di esultare: non passa nemmeno un minuto, infatti, e un cross dalla tre quarti di Busi diventa un assist perfetto ancora per Brunetta, che con una bella conclusione al volo riporta in vantaggio il Parma. Nel secondo tempo il ritmo è basso, la squadra di casa preferisce controllare il vantaggio mentre il Cosenza, nonostante un paio di occasioni interessanti capitate sui piedi di Sacko e Baez, non punge ulteriormente e permette ai ducali di esultare al fischio finale.

EMPOLI-BRESCIA non disputata (forfait Brescia)

Un altro match previsto per il pomeriggio di mercoledì era quello tra Empoli e Brescia al Castellani, ma nell’immediatissima vigilia della partita (con vista Napoli, avversario per la vincitrice agli ottavi) le rondinelle hanno deciso di disertare la trasferta toscana a seguito della positività al coronavirus di alcuni elementi del gruppo squadra. In un comunicato ufficiale, il club ha confermato poi la decisione di "rinunciare alla trasferta di Coppa Italia al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all'interno del gruppo squadra che potrebbe compromettere la continuazione del Campionato di Serie B". Il giudice sportivo deciderà, con tutta probabilità, per il 3-0 a tavolino: in tal caso sarà l’Empoli a giocare contro il Napoli.