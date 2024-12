Coppa Italia, Juventus-Cagliari 4-0: Motta torna al sorriso, ai quarti sarà sfida all'Empoli

• Dusan Vlahovic ha preso parte ad almeno una rete per quattro match consecutivi tra tutte le competizioni (vs Bologna, Manchester City, Venezia e Cagliari) per la prima volta da quando veste la maglia della Juventus.

• Dalla sua prima stagione in gol in Coppa Italia (2019/20), nessun giocatore ha realizzato più reti di Dusan Vlahovic nel torneo (nove, come Gianluca Scamacca).

• Da quando gioca in Italia (2018/19), il Cagliari è la formazione contro cui Dusan Vlahovic ha realizzato più reti tra tutte le competizioni (otto).

• Solo Lamine Yamal (6G+11A – classe 2007) è più giovane di Kenan Yildiz (4G+4A – maggio 2005) tra i giocatori che hanno realizzato almeno quattro reti e servito almeno quattro assist nei Big-5 campionati europei in corso tra tutte le competizioni.

• Teun Koopmeiners è l'unico giocatore ad avere realizzato almeno una rete su punizione diretta con due squadre differenti di Serie A nel 2024 tra tutte le competizioni (una con l'Atalanta vs Genoa in campionato, l'11 febbraio 2024 e una vs Cagliari in Coppa Italia, oggi).

• Tra le formazioni di Serie A, solo Empoli (uno) e Bologna (due) hanno concesso meno reti rispetto alla Juventus nella prima frazione di gioco in match casalinghi tra tutte le competizioni in questa stagione (tre).

• La Juventus è l’unica formazione che ha superato gli ottavi di finale in tutte le ultime 17 edizioni di Coppa Italia.

• Il Cagliari è stato eliminato in tutte le ultime 11 occasioni in cui ha disputato un ottavo di finale di Coppa Italia.

• Il Cagliari ha perso senza segnare un match di Coppa Italia con almeno quattro reti di scarto (0-4 vs Juventus) per la prima volta dal 17 settembre 2008 (0-4 vs Reggina anche in quel caso).

• Il Cagliari non ha trovato la via della rete per tre gare di fila tra tutte le competizioni (vs Fiorentina, Atalanta e Juventus) per la prima volta dallo scorso settembre.

• Per la quarta volta da quando è in Italia (2021/22), Nicolás González ha segnato almeno una rete e fornito almeno un assist in uno stesso match tra tutte le competizioni – la prima a partire dal 17 settembre scorso (vs PSV in Champions League).

• Il Cagliari ha perso senza segnare una trasferta di Coppa Italia (0-4 vs Juventus) per la prima volta dal 20 ottobre 2022 (0-1 vs Bologna ai sedicesimi di finale in quel caso).

• Weston McKennie ha disputato oggi la sua 150ª presenza con la Juventus considerando tutte le competizioni.