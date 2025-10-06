Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
COPPA ITALIA

Coppa Italia: ottavi al via il 2/12 con Juve-Udinese, il giorno dopo l'Inter e poi il Milan. Si chiude il 27/1

Calendario spalmato tra dicembre e gennaio: l'ultima gara è Fiorentina-Como

06 Ott 2025 - 18:44
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari degli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, in esclusiva sul nostro sito e sui canali Mediaset. Il programma comincia con Juventus-Udinese martedì 2 alle 21.00 seguita da Atalanta-Genoa, mercoledì alle 15.00, Napoli-Cagliari, alle 18.00 e Inter-Venezia alle 21.00. Giovedì 4 dicembre le ultime due sfide del mese, il derby emiliano Bologna-Parma alle 18.00 e Lazio-Milan alle 21.00. Gli ultimi due ottavi, invece sono in programma a gennaio: martedì 13 Roma-Torino e martedì 27, Fiorentina-Como, entrambe alle 21.00.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

coppa italia
ottavi di finale
programmazione

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

05:21
Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

09:26
Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

07:31
Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

01:09
Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

06:05
Marcandalli: "Il gol è un sogno"

Marcandalli: "Il gol è un sogno"

02:55
Saporiti: "Ma che emozione è?"

Saporiti: "Ma che emozione è?"

00:37
Vieira: "Preso fiducia. Colombo senza gol? Vi spiego…"

Vieira: "Preso fiducia. Colombo senza gol? Vi spiego…"

01:14
Gilardino: "La nostra mentalità? Equilibrio ed intensità"

Gilardino: "La nostra mentalità? Equilibrio ed intensità"

01:17
Vagnati: "Atalanta? Siamo dispiaciuti, ma oggi vogliamo passare il turno"

Vagnati: "Atalanta? Dispiaciuti, ma oggi vogliamo passare il turno"

04:00
"Il Como è stato molto superiore"

"Il Como è stato molto superiore"

02:48
Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"

Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"

02:31
Iannoni: "Il Como ha meritato"

Iannoni: "Il Como ha meritato"

07:15
Fabregas: "Si è vista la forza del gruppo"

Fabregas: "Si è vista la forza del gruppo"

02:41
Sedicesimi, tutti i gol del mercoledì

Sedicesimi, tutti i gol del mercoledì

08:10
Zanetti: "Dispiace, ma abbiamo fatto buone cose"

Zanetti: "Dispiace, ma abbiamo fatto buone cose"

05:21
Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

I più visti di Coppa Italia

Runjaic: "Zaniolo, che classe!"

Runjaic: "Zaniolo, che classe!"

Scaroni: "Nuovo stadio, ci siamo"

Nuovo San Siro, Scaroni: "C'è fiducia: vogliamo fare come Wembley"

Ottavi al via il 2/12 con Juve-Udinese, il giorno dopo l'Inter e poi il Milan. Si chiude il 27/1

Definiti gli ottavi di finale: ecco il tabellone aggiornato

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

La Coppa Italia in esclusiva su Mediaset: il programma

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:01
Juventus, Comolli in visita alle Women di Canzi
19:51
Parma, lesione ai legamenti della caviglia per Valeri
19:34
Napoli: Milinkovic-Savic lascia il ritiro della Serbia
19:09
Udine, il sindaco: "Sogno di ospitare un giorno il match Israele-Palestina"
18:40
Monza, il 10/10 amichevole contro il Parma