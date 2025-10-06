Coppa Italia: ottavi al via il 2/12 con Juve-Udinese, il giorno dopo l'Inter e poi il Milan. Si chiude il 27/1

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari degli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, in esclusiva sul nostro sito e sui canali Mediaset. Il programma comincia con Juventus-Udinese martedì 2 alle 21.00 seguita da Atalanta-Genoa, mercoledì alle 15.00, Napoli-Cagliari, alle 18.00 e Inter-Venezia alle 21.00. Giovedì 4 dicembre le ultime due sfide del mese, il derby emiliano Bologna-Parma alle 18.00 e Lazio-Milan alle 21.00. Gli ultimi due ottavi, invece sono in programma a gennaio: martedì 13 Roma-Torino e martedì 27, Fiorentina-Como, entrambe alle 21.00.