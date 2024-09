Coppa Italia, verso Napoli-Palermo: turnover massiccio per Conte

Coppa Italia

Il match del Maradona promette spettacolo: il tecnico dei partenopei pensa a 10 cambi rispetto alla gara con la Juve. In avanti Raspadori agirà alle spalle di Simeone

© Getty Images Giovedì sera Napoli e Palermo si affrontano al Maradona in una gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Gli azzurri sono reduci dal pareggio per 0-0 allo Stadium contro la Juve e vogliono continuare nell'ottimo momento di forma che fin qui ha fruttato 10 punti in 5 gare di campionato. Antonio Conte vuole sfruttare al meglio l'occasione per dare spazio a chi fino a questo momento ha giocato di mento e dovrebbe quindi optare per un ampio turnover con 10 giocatori diversi rispetto a quelli che hanno iniziato la gara di Torino, pur mantenendo lo stesso modulo, il 4-2-3-1. Per il Palermo di Dionisi, attualmente a metà classifica in Serie B a quota 8, sarà l'occasione di dimostrare di essere all'altezza di una big di A. La vincente affronterà agli ottavi la Lazio.

Conte non ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia ma sembra avere le idee ben chiare. In porta la scelta è obbligata: con l'infortunio di Meret spazio a Caprile. In difesa, sui lati dovrebbero agire Mazzocchi e Spinazzola con la coppia composta da Rafa Marin e Juan Jesus come centrali. In mezzo al campo dovrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di Gilmour al fianco di Lobotka (unico titolare confermato rispetto al match di Torino). Sulla trequarti spazio al trio composto da Ngonge (in vantaggio su Folorunsho), Raspadori e David Neres. In attacco agirà invece Simeone.

Dionisi, in conferenza, ha riconosciuto le qualità e il valore del Napoli ma è certo che il suo Palermo possa andare in campo con la consapevolezza di potersela giocare. "Affrontiamo una squadra di altissimo livello, tra A e B c'è differenza, il Napoli lotterà per il vertice - ha affermato -. Vogliamo fare bella figura, siamo sfavoriti, ma sappiamo che abbiamo delle possibilità. Dobbiamo convincerci mentalmente che possiamo metterli in difficoltà". In campo, anche i rosanero dovrebbero ricorrere a un massiccio turnover: in avanti spazio a Brunori.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. Allenatore: Antonio Conte.

Palermo (4-3-3): Sirigu; Diakité, Nikolau, Ceccaroni, Pierozzi; Segre, Gomes, Vasic; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Alessio Dionisi.