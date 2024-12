Coppa Italia, Milan-Sassuolo 6-1: show rossonero e quarti conquistati

- Il Milan ha vinto tre gare di fila con almeno tre gol all’attivo tra tutte le competizioni (vs Slovan Bratislava, Empoli e Sassuolo) per la prima volta dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022 (striscia di quattro in quel caso).

- Il Milan ha vinto una gara ufficiale con almeno sei reti all’attivo (6-1 vs Sassuolo in Coppa Italia) per la prima volta dal 12 maggio 2021 (7-0 fuori casa vs Torino in Serie A in quel caso).

- L’ultima doppietta messa a segno da Samuel Chukwueze nei Big-5 campionati europei considerando tutte le competizioni risaliva all’8 aprile 2023 (vs Real Madrid ne La Liga in quel caso con la maglia del Villareal).

- Tijjani Reijnders è il giocatore del Milan che ha segnato più gol in casa in tutte le competizioni in questa stagione (cinque); inoltre, nessun centrocampista della Serie A ha realizzato più reti casalinghe dell'olandese nel 2024/25 tra campionato e coppe.

- Samuel Chukwueze ha realizzato tre reti nelle ultime nove gare tra tutte le competizioni (vs Udinese in Serie A e vs Sassuolo in Coppa Italia), per il nigeriano tanti gol quanti quelli messi a segno nelle precedenti 51 in gare ufficiali.

- Dopo avere preso parte a quattro reti contro il Sassuolo tutte al MAPEI Stadium e in campionato, Rafael Leão ha realizzato il suo primo gol contro i neroverdi in un match casalingo considerando tutte le competizioni.

- Il Sassuolo ha concesso quattro reti nella prima frazione di gioco (vs Milan) considerando tutte le competizioni per la prima volta a partire dal 30 aprile 2022 (vs Napoli in Serie A in quel caso).

- Nessuna squadra di Serie A ha segnato più gol del Milan nel corso dei primi tempi in questa stagione tra tutte le competizioni: 24 (al pari dell'Atalanta), di cui 16 in casa (primato assoluto).

- Prima di oggi (vs Sassuolo), l’ultima rete messa a segno da Davide Calabria tra tutte le competizioni risaliva al 25 maggio scorso contro la Salernitana in Serie A.

- Solo contro l’Empoli (quattro), Tammy Abraham ha realizzato più reti che contro il Sassuolo tra le formazioni italiane considerando tutte le competizioni (tre – due in Serie A e una in Coppa Italia).

- Con la rete contro il Milan, Samuele Mulattieri (attualmente a quota quattro) ha eguagliato il proprio record stagionale di gol realizzati fuori casa considerando tutte le competizioni (quattro anche nel 2022/23) – da quando ha debuttato con i professionisti, nel 2017/18.

- Il Milan ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia in 15 delle ultime 16 edizioni del torneo.

- Il Sassuolo ha perso una gara ufficiale con almeno sei reti incassate (1-6 vs Milan in Coppa Italia) per la seconda volta in questo anno solare tra tutte le competizioni – dopo la sconfitta casalinga per 1-6 contro il Napoli in Serie A in quel caso, il 28 febbraio scorso.

- Il Sassuolo è stato eliminato in sette delle otto occasioni in cui ha disputato un ottavo di finale di Coppa Italia.