Coppa Italia: Milan-Lazio vale la semifinale contro l'Inter

COPPA ITALIA

Pioli e Sarri con tutti i migliori: questa sera a San Siro (ore 21 diretta sul sito e su Canale 5) si decide la seconda semifinalista

Il vestito sarà quello buono, la serata una di quelle da non perdere, l'appuntamento è per le 21 (diretta su Canale 5 e streaming su Sportmediaset.it): Milan e Lazio si giocano un posto nella semifinale di Coppa Italia e lo fanno senza risparmiarsi. Dentro tutti i migliori quindi, da Giroud, fresco uomo-derby rossonero, a Milinkovic e Immobile, la colonna portante dei biancocelesti delle ultime stagioni. Zero alternativa alla vittoria, perché si gioca in gara secca e perché, dall'altra parte del tabellone, c'è già l'Inter ad aspettare la propria rivale. Getty Images

Milan-Lazio vale, un po' perché nelle ultime stagioni la Coppa Italia regala sempre scontri importanti ed è diventata un obiettivo importante per tutte le big del nostro campionato, e un po' perché, tra due squadre "giochiste" lo spettacolo dovrebbe essere assicurato.

Il precedente di questa stagione è datato 12 settembre: vinse il Milan con una delle migliori partite della sua stagione e trascinato, allora, da un Kessie versione lusso che schiacciò letteralmente Milinkovic. Da allora, però, la squadra di Sarri è cresciuta e migliorata, anche se i risultati continuano a essere altalenanti e la classifica dei biancocelesti resta in parte deficitaria. Dall'altra parte il Milan sembra essersi messo alle spalle il periodo peggiore e la spinta del derby vinto in rimonta dovrebbe farsi sentire. Non basta, perché per la prima volta da inizio stagione (e in pratica in tutta la sua gestione), Pioli potrà contare su quasi tutta la rosa. Mancheranno Kjaer, la cui stagione è finita, e Ibrahimovic, ancora alle prese con il recupero dal fastidio al tendine. Per il resto tutti pronti.

Rispetto al derby il tecnico rossonero dovrebbe cambiare poco: Kessie in mezzo al posto di Bennacer, con Tonali intoccabile a prendersi l'altra maglia a centrocampo, e Brahim Diaz alle spalle di Giroud dal primo minuto con Messias alla sua destra. Nessuna sorpresa in difesa: Kalulu e Romagnoli dovrebbero dar tempo a Tomori di rientrare con calma.

Praticamente tutti disponibili anche nella Lazio, con Sarri che dovrà fare a meno del solo Acerbi (Patric al suo posto) e affidarsi a Lucas Leiva in cabina di regia con Cataldi pronto eventualmente a subentrare. Il resto è la formazione titolare con Immobile al centro dell'attacco e Felipe Anderson e Zaccagni, preferito a Pedro, ai suoi lati. Roba seria, insomma. Chi vince, come detto, si regala l'Inter.