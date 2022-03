Coppa Italia, Milan-Inter 0-0: si decide tutto nel derby di ritorno

MILAN-INTER 0-0

A San Siro poche emozioni, ma qualche rammarico in più per i rossoneri che per i nerazzurri

Finisce 0-0 il derby Milan-Inter, match d'andata delle semifinali di Coppa Italia. A San Siro va in scena una sfida equilibrata sul piano del possesso, ma nella quale la squadra di Pioli si fa nettamente preferire per pericolosità e occasioni create. I rossoneri chiudono con più di un rammarico, ma avranno il vantaggio di giocare in trasferta la gara di ritorno a fine aprile. I nerazzurri incappano nella quinta partita di fila senza vittorie. Milan-Inter, le immagini del derby di Coppa Italia Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Un derby che non verrà certo ricordato come uno dei più spettacolari della storia: un'Inter sulle gambe e che continua a litigare con il gol da un lato, un Milan pimpante ma tecnicamente impreciso e sprecone dall'altro. I ragazzi di Inzaghi confermano il loro momento no incappando nella quarta gara consecutiva senza reti, con l'ultimo successo che risale ormai al quarto di finale contro la Roma dello scorso 8 febbraio. Quelli di Pioli giocano meglio, ma la serata così così di Leao e qualche errore di troppo in fase di rifinitura permettono ad Handanovic di limitarsi di fatto all'ordinaria amministrazione, o poco più. Tutto si deciderà nella partita di ritorno (in programma la settimana del 20 aprile) dove l'Inter sarà costretta a vincere mentre al Milan basterà un pari con gol per accedere alla finale.

In avvio l'Inter prova subito a prendere il controllo del possesso costruendo le sue azioni dal basso, ma il Milan lascia pochissimi pertugi e pressa bene sui portatori di palla avversari, creando subito due grandi chance: sulla conclusione a botta sicura di Saelemaekers è attento Handanovic, mentre sulla percussione centrale di Theo Hernandez i nerazzurri ringraziano che il francese colpisce col piede debole. Al 25' Pioli perde Romagnoli per un infortunio muscolare ed è costretto a inserire Kalulu in mezzo alla difesa, ma l'inerzia del match non cambia: gli uomini di Inzaghi faticano ad attaccare in maniera fluida, i reparti appaiono molto slegati e la difesa traballa più di una volta, specialmente sulle sgroppate di Leao. Il Milan ha un'altra grande occasione con Krunic poco prima dell'intervallo, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0 con più di un rimpianto per la parte rossonera.

A inizio ripresa è ancora la squadra di Pioli ad andare vicina al vantaggio, ma sul gran destro di Leao è attento Handanovic, che si allunga e respinge a mano aperta. Poco dopo i rossoneri protestano per un abbraccio di Skriniar su Giroud in area, che Mariani vede e valuta regolare senza l'ausilio del Var. La bilancia del match continua comunque a pendere dalla parte del Milan, specialmente per la quantità di pericoli creati a una retroguardia nerazzurra in costante affanno. Al 65' Inzaghi toglie un confuso Barella e un impalpabile Lautaro inserendo Vidal e Sanchez, mentre Pioli risponde sostituendo l'intero pacchetto di trequartisti, con l'ingresso di Diaz, Messias e Rebic. I cambi sortiscono il solo effetto di spezzare il ritmo di una gara già non particolarmente intensa, che si spegne sempre di più col passare dei minuti. Inzaghi può consolarsi con i recuperi nel finale di Correa e Gosens, su cui il tecnico dovrà puntare per tentare di dare la scossa a un gruppo al momento davvero in affanno.

LE PAGELLE DI ENZO PALLADINI

IL TABELLINO

Milan-Inter 0-0

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6,5 (39' st Calabria sv), Tomori 6,5, Romagnoli 6,5 (26' Kalulu 6,5), Hernandez 6; Kessie 5, Bennacer 6,5; Saelemaekers 6 (22' st Messias 6), Krunic 6,5 (22' st Diaz 5,5), Leao 6,5 (22' st Rebic 5); Giroud 6.

Allenatore: Pioli 6

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5,5, de Vrij 5,5, Bastoni 6; Dumfries 6 (43' st Darmian sv), Barella 6 (20' st Vidal 5), Brozovic 6, Calhanoglu 5,5, Perisic 6,5 (43' st Gosens sv); Martinez 5 (20' st Sanchez 5,5), Dzeko 6 (35' st Correa sv).

Allenatore: Inzaghi 6

Arbitro: Mariani

Marcatori:

Ammoniti: Brozovic (I), Martinez (I)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Milan e Inter hanno pareggiato ciascuna delle ultime quattro sfide nella semifinale di una competizione (1-1 in Coppa Italia nel 1985, 0-0 e 1-1 in Champions League nel 2003, 0-0 stasera).

- Il Milan è rimasto imbattuto (1V, 2N) per almeno tre sfide contro l’Inter nella stessa stagione per la prima volta dal 2004/05, quando ottenne tre vittorie e un pareggio tra Serie A e Champions League.

- Dopo il pareggio per 1-1 dello scorso novembre in Serie A, Milan e Inter hanno pareggiato due derby di fila in casa dei rossoneri in tutte le competizioni per la prima volta dal 1992/93.

- L’Inter ha mancato la vittoria per cinque gare di fila (3N, 2P) in tutte le competizioni: non accadeva da febbraio 2018, quando restò senza successo per 10 match consecutivi (7N, 3P).

- Considerando i sette tiri in questa partita, l'Inter non ha trovato il gol con nessuna delle ultime 69 conclusioni tentate in tutte le competizioni.

- Il Milan è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro l’Inter disputate tra Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana (4V, 4N).

- Il Milan ha pareggiato tre gare ufficiali di fila (2-2 vs Salernitana, 1-1 vs Udinese e 0-0 vs Inter) per la prima volta dall’aprile 2018 (serie arrivata a quattro).

- A partire dalla stagione 2017/18, il Milan è la squadra ad aver ottenuto più clean sheet in Coppa Italia: 12, su 18 gare giocate.

- Era da gennaio 2016 che l’Inter non manteneva la porta inviolata in due gare di fila in Coppa Italia (3-0 vs Cagliari, 2-0 vs Napoli).

- Milan Skriniar ha giocato la sua 200ª partita con l'Inter in tutte le competizioni.

- Fikayo Tomori ha collezionato la sua 50ª presenza in tutte le competizioni con il Milan.